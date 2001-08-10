Сахалинцы и курильчане смогут управлять доставкой своих пенсий

Сахалинцы и курильчане - получатели различных видов пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР, могут выбрать удобный для себя способ их получения. На сегодняшний день такие выплаты через отделения почтовой связи (на дому или непосредственно в отделении почтовой связи) получают 63 тыс. 316 островных пенсионеров, через кредитные организации (на счет по вкладу, на счет банковской карты) – более 100 тыс. граждан.

При желании, пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии: поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области, для этого необязательно приходить лично в территориальный орган ПФР. Удобнее воспользоваться электронной формой и подать заявление дистанционно в сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Для входа в «Личный кабинет» пользователю необходимо ввести логин и пароль от портала госуслуг. Далее выбрать раздел «Подать заявление о доставке пенсии» и заполнить необходимые поля, включая сведения об организации (наименование/номер подразделения, номер отделения почтовой связи), через которую пенсионер желает получать выплату, и номере счета, если выплата будет направляться в кредитное учреждение.

В 2018 году 7 тыс. 564 гражданина направили в территориальные органы Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах заявления о выборе организации по доставке пенсии через сервис «Личный кабинет» на сайте фонда. Электронные способы взаимодействия с ПФР особенно актуальны для граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Электронные сервисы в большинстве случаев делают личный визит в клиентскую службу Пенсионного фонда необязательным либо сводят количество посещений к минимуму.