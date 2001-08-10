Сахалинэнергосбыт напоминает о способах оплаты электроэнергии и услуги по обращению с ТКО
В настоящее время клиенты Сахалинэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК») получили счета за февральское потребление электроэнергии и услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Чтобы не копилась задолженность, и за просрочку платежей не начислялись пени, оплатить квитанции необходимо до 25-го марта.
На данный момент существует несколько способов оплаты. Традиционно платежи принимаются в отделениях Сахалинэнергосбыта; Почты России, банковских учреждениях и терминалах.
Приверженцы современных технологий чаще пользуются интернет-сервисами, оплачивая счета через онлайн-банки. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», данный способ существенно экономит время, нет необходимости посещать пункты приема платежей и отстаивать очереди, есть возможность рассчитаться даже за пределами региона, при наличии доступа в интернет.
Также Сахалинэнергосбыт предлагает воспользоваться услугой «Автоплатёж», оформить которую можно практически во всех банках. Данная функция позволяет регулярно оплачивать счета в автоматическом режиме. Денежные средства переводятся в указанную организацию при наличии суммы на карте, достаточной для оплаты. До списания денег клиент получает от банка соответствующее смс-сообщение и по желанию может отменить данную операцию.
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