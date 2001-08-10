ВТБ финансирует артель старателей «Ниман»
Банк ВТБ предоставил артели старателей «Ниман» финансирование в размере 270 млн рублей. Средства направлены на подготовку к сезону добычи 2019 года.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ на ДВ, кредит выдан в рамках «Золотой программы», которая учитывает специфику работы с недропользователями. Программа включает в себя сезонное (на предстоящий сезон золотодобычи) и среднесрочное финансирование сроком от одного до четырех лет на обновление парка техники, геологоразведочные работы, освоение месторождений.
Погашение кредита происходит после продажи добытого металла (банку или на рынке). Выгодным условием является возможность самостоятельно определить дату реализации золота в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры. Продажа добытого металла банку повышает финансовый рейтинг артели и снижает цену финансирования по «Золотой программе». Также недропользователи могут воспользоваться «кредитными каникулами» - отсрочкой по уплате процентов более чем на полгода.
Вице-президент, управляющий банка ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов прокомментировал: «Золотодобыча – одна из ключевых отраслей региона, с которой ВТБ давно и успешно сотрудничает. Полученное финансирование позволит нашему клиенту - артели старателей «Ниман» - реализовать свои сезонные планы по добыче драгоценного металла и своевременно рассчитываться с подрядчиками и сотрудниками».
В 2018 году ВТБ приобрел у артели «Ниман» порядка 370 кг золота, по итогам сезона добычи 2019 года планируется нарастить данный показатель до 400 кг.
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