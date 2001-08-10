На коллегии в Южно-Сахалинске говорили об инвестициях и свалках

Областной центр стал привлекательнее для инвесторов - к такому выводу пришли участники очередного заседания коллегии при администрации Южно-Сахалинска под руководством мэра Сергея Надсадина. На рассмотрение были вынесены отчеты о реализации трех муниципальных программ в 2018 году, сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Наиболее оживленно прошло обсуждение вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата и решением экологических проблем.

О создании благоприятной административной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику города в рамках реализации муниципальной программы рассказал директор департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска Павел Павленко. В своем докладе он остановился на основных мероприятиях по поддержке инвестиционной деятельности.

Поддержка инвестиционных проектов осуществляется по ряду направлений. Первое составляют проекты, включенные в перечень приоритетных проектов города. На сегодня это 5 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций по которым превышает 1,5 млрд рублей: частный детский сад, батутный парк, организация сельскохозяйственного рынка, строительство жилого комплекса и базы ГСМ.

Второе направление работы программы - заключение концессионных соглашений с инвесторами. В 2018 году в рамках таких соглашений начато строительство участка дороги по улице им. Н.И. Крылова с устройством примыкания к автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Корсаков и продолжено строительство 3 многоуровневых автостоянок. Также завершены конкурсные процедуры по заключению соглашения по реконструкции муниципального здания под прачечную.

Еще одна категория - это инвестиционные проекты, реализующиеся на территориях опережающего социально-экономического развития "Горный воздух" и "Южная", расположенных в границах городского округа. В 2018 году администрация города провела работу по обеспечению сетями водоснабжения и водоотведения гостиницы с водным комплексом, бальнеологического комплекса, гибридного отеля, гостиничного комплекса в стиле альпийской деревни.

- Активизация инвестиционной деятельности в Южно-Сахалинске связана с поддержкой и сопровождением по принципу одного окна. Инвесторы по всем вопросам, связанным с реализацией проектов, обращаются в администрацию города. Сотрудники департамента экономического развития сопровождают процесс от создания бизнес-плана до направления документов в органы исполнительной власти Сахалинской области. При этом любой, даже самый небольшой, проект получает развернутую консультацию, - отметил Павел Павленко.

Администрация Южно-Сахалинска также осуществляет поддержку масштабных инвестиционных проектов, в их числе строительство индустриального парка с общим объемом инвестиций свыше 15 млрд рублей и оптово-логистического комплекса класса А, в который инвестор готов вложить почти 500 млн рублей.

Инициаторам проектов предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и модернизацией производственных мощностей. За 2018 год объем инвестиций в нефинансовые активы по городскому округу без субъектов малого предпринимательства оценивается в размере 78,3 млрд рублей.

На территории как областного центра, так и всего региона сформирован комплекс механизмов по поддержке инвестиционных проектов, в который включены субсидии на возмещение части затрат, льготы по налогам и арендным платежам за землю, предоставление земельных участков по распоряжению главы региона и ряд других.

- Мы всегда готовы создавать максимально комфортные условия для привлечения инвестиций в экономику города, при этом особое внимание уделяя социальному бизнесу и проектам, имеющим большой социальный охват, таким как жилищное строительство, образование, развитие спортивной инфраструктуры, - обобщил итоги выступления мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Всего на сопровождении администрации Южно-Сахалинска находятся в разной стадии реализации 31 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций более 33 млрд рублей.

На коллегии также был рассмотрен вопрос исполнения программы по охране окружающей среды. В 2018 году выявлено 77 несанкционированных свалок, из них полностью ликвидировано 72, плюс 12 ранее выявленных. Были проведены работы по очистке русла р. Рогатки на участке от ул. Комсомольской до пр. Мира, вывезено более 4500 куб. м отходов. Заключено 82 договора на утилизацию медицинских отходов с образовательными учреждениями. Также проведены инженерно-геологические изыскания для размещения снежной свалки в северо-восточном районе Южно-Сахалинска.

- Деятельность по охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности населения городского округа не ограничивается только рамками данной программы. Мероприятия, имеющие существенное природоохранное значение, также включены и в другие направления работы муниципалитета и осуществляются совместно с правительством региона, - резюмировал свое выступление директор департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Николай Никакошев.

Еще одна программа, итоги реализации которой рассмотрели в рамках коллегии, - программа по совершенствованию пространственной организации Южно-Сахалинска. Если говорить об основных показателях, здесь выполнены проектные работы по благоустройству 110 объектов, вывезено 1077 единиц самовольно установленных временных объектов, снесено 20 незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций, проведено 4 конкурса на разработку проектов архитектурно-планировочных решений районов Южно-Сахалинска, 1 конкурс на лучший эскизный проект художественного оформления подпорной стены по ул. Горького, выполнены работы по лесоустройству (таксация лесов) площадью 41,47 га.

Согласно принятой методике оценки, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности все программы, рассмотренные на коллегии, признаны эффективными.