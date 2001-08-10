На переселение сахалинцев из аварийного жилья дополнительно выделят больше двух миллиардов рублей

Муниципалитеты Сахалина и Курил заключат социальные контракты с будущими переселенцами из аварийного жилья. Такая практика вводится по поручению временно исполняющего обязанности губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- Муниципальные власти должны подписать с каждым гражданином, проживающим в жилом доме, признанном аварийным либо имеющем дефицит сейсмостойкости, предварительное соглашение о намерениях, - рассказала министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко. - В документе будет указан адрес нового дома, количество комнат и площадь новой квартиры, сроки переселения. В свою очередь, гражданин возьмет на себя обязательство освободить прежнее помещение.

Для Сахалинской области проблема аварийных домов и домов, признанных непригодными для проживания, является весьма острой. К этой категории отнесено 426 тысяч квадратных метров жилья – около 4 процентов всего фонда. Поэтому врио губернатора решил увеличить в 2019 году финансирование соответствующей региональной программы более чем втрое - с 1,2 миллиарда рублей до 4 миллиардов. Это позволит кратно нарастить темпы переселения граждан.

Если бы сумма, отпущенная на переселенцев, оставалась прежней - 1,2 миллиарда рублей – в ближайшие годы на островах за счет этих средств новое жилье получили бы 270 сахалинских и курильских семей. При увеличении финансирования до 4 миллиардов рублей для жителей области построят 920 современных комфортабельных квартир.

Между тем, в настоящее время в островном регионе продолжается процесс переселения граждан из аварийного жилья. В областном центре семья Володарских только что покинула прежнее место жительства в старом бараке из шлакоблока. Монолитный 36-квартирный дом, возведенный на улице Южно-Сахалинской, предназначен для бывших жильцов аварийных зданий.

- Теперь у нас новая просторная двухкомнатная квартира с балконом, отличный ремонт, в общем, заходи и живи, - поделился радостью глава семьи Валерий. – Отличный район, развитая инфраструктура. Мы все – жена, сын и я – по-настоящему счастливы!