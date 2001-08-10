ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
ВТБ внедряет новую модель взаимодействия с малым и средним бизнесом. Специально для этого сегмента банк создал продуктовую и цифровую фабрики. Они будут заниматься разработкой и внедрением новых технологичных продуктов и услуг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.
Продуктовая фабрика ВТБ, возглавляемая руководителем департамента анализа, координации и продуктового развития - старшим вице-президентом ВТБ Юлией Копытовой, нацелена на динамичное развитие транзакционных и кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Ее работа позволит усовершенствовать и ускорить разработку новых предложений, полностью покрывающих потребности бизнеса, и обеспечит их оперативное внедрение на рынок.
Цифровую фабрику возглавляет руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. Подразделение отвечает за развитие дистанционных продаж и формирование комплекса небанковских сервисов для сегмента МСБ. Среди задач цифровой фабрики – организация бизнес-процессов продаж в дистанционных каналах, внедрение и развитие небанковских сервисов для предпринимателей, обеспечение клиентов современными цифровыми решениями для бизнеса, а также развитие новых digital-каналов коммуникаций.
«Один из ключевых приоритетов нашего банка – разработка и внедрение инновационных сервисов, которые интуитивно понятны клиентам и удобны в применении. Внедрение продуктовой и цифровой фабрик сформирует качественно новую цифровую среду, которая позволит клиентам эффективно управлять своими финансовыми потоками, - отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. – Этот шаг поможет нам стать банком первого выбора для предпринимателей в качестве надежного и высокотехнологичного финансового партнера, помогающим развитию среднего и малого бизнеса во всех аспектах».
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