Сахалинские власти направят 134 миллиона рублей на компенсации жителям при покупке твердого топлива

Сахалинцам и курильчанам возвращают разницу между фактическими расходами на купленное твердое топливо и максимальной розничной ценой, установленной региональной энергетической комиссией для каждого района области.

Руководитель областного центра социальной поддержки Ярослава Захарова рассказала, что единовременная выплата предоставляется в течение отопительного периода на основании документов, подтверждающих понесенные расходы на приобретение твердого топлива.

- Отопительный период длится с августа по июль следующего года. По поручению главы региона Валерия Лимаренко, сахалинцам возмещаются затраты, которые они понесли на покупку угля или дров с 15 августа 2018 года, - отметила Захарова.

Ирина Морозова живет в селе Стародубское в трехкомнатном частном доме вместе с матерью и двумя детьми. Раньше отапливать большую жилплощадь было проблематично, в первую очередь из-за связанных с этим затрат. Новая мера поддержки пришлась как нельзя кстати.

- Я собрала минимальный пакет документов - справку о наличии в доме печного отопления и квитанции, подтверждающие покупку угля. В итоге получила компенсацию - 22 тысячи рублей. Это большие деньги для нашей семьи, - поделилась Ирина Морозова.

Отметим, что расчет единой денежной выплаты осуществляется за фактически приобретенный объем твердого топлива, подтвержденный документально, но не более 9 тонн угля либо 16 кубических метров дров.

Обращаться за назначением компенсации необходимо в отделение центра социальной поддержки по месту жительства, об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства островного региона.