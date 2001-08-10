СахАПИ представило каталог инвестиционных ниш Сахалинской области

Сахалинское агентство по привлечению инвестиций выпустило каталог инвестиционных ниш региона. В списке собраны наиболее перспективные направления островной экономики, в которых предприниматели могут реализовать свои бизнес-идеи, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Сахалинское агентство по привлечению инвестиций сформировало каталог инвестиционных ниш Сахалинской области. В перечень вошли 38 перспективных направлений развития бизнеса в различных отраслях экономики региона – сельском хозяйстве, лесной, обрабатывающей промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых, туризме, логистике и других.

К описанию каждой ниши добавлены рыночные и экономические обоснования реализации бизнес-проектов в её рамках, и указан потребительский сегмент, заинтересованный в приобретении производимой продукции или получении подобных услуг.

На сайте опубликован перечень бизнес-проектов, инициаторы которых уже готовы работать с инвесторами. Это строительство фабрики по обогащению угля в Углегорском районе, комплекса по выращиванию радужной форели в Холмском районе, модернизация мощностей завода по производству агара в Корсаковском районе и создание нового промышленного предприятия по изготовлению микронутриентов в Южно-Сахалинске. Это разработка месторождения термальных вод в Долинском районе, ремонт маломерных судов и рыбообрабатывающего оборудования в Корсаковском городском округе. Инициаторы предлагают создать туристические эко-базы, бальнеологические, SPA и медицинские комплексы, гостиницы, рестораны и рекреационные зоны в различных районах Сахалинской области.

Приём заявок на включение бизнес-проектов в перечень инвестпредложений продолжается. Для этого необходимо связаться со специалистами СахАПИ по номеру 8-800-234-60-65. Инвесторам сотрудники агентства помогут организовать переговоры и встречу с авторами бизнес-идей.