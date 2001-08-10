Правительство утвердило единые тарифы авиаперевозок пассажиров на внутриобластных маршрутах
Постановлением Правительства Сахалинской области № 119 от 18 марта 2019 года утверждены «единые» тарифы для жителей региона и граждан, не имеющих местной регистрации, по направлениям:
Южно-Сахалинск – Южно-Курильск – 5 950 руб.;
Южно-Сахалинск – Курильск – 5 950 руб.;
Южно-Сахалинск – Шахтерск – 2 000 руб.;
Южно-Сахалинск – Оха – 6 950 руб.:
Южно-Сахалинск – Ноглики – 4 950 руб.
Продажа билетов по маршрутам Южно-Сахалинск-Оха, Южно-Сахалинск-Курильск и Южно-Курильск-Южно-Курильск по «единым» тарифам будет открыта с 19 марта 2019 года. Полеты АО «Авиакомпания Аврора» по «единым тарифам» начнутся с 01 апреля 2019 года, после перехода на летнее расписание.
Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики, пассажиры, которые ранее приобрели билеты на вышеуказанные рейсы по «старым» тарифам, могут обратиться в места продажи билетов на рейсы авиакомпании «Аврора» для возвращения разницы стоимости авиабилетов.
По направлениям Южно-Сахалинск-Шахтерск и Южно-Сахалинск-Ноглики АО «Авиакомпания «Аврора» завершает работу по формированию расписания и в ближайшие дни будет объявлена продажа авиабилетов по данным направлениям.
Ранее, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил снизить тарифы на авиаперевозки и сделать их едиными.
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