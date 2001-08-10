Минобороны РФ передаст Сахалинской области неиспользуемые земли

Соглашение о безвозмездной передаче земельных участков в собственность Сахалинской области в понедельник в Москве подписали глава оборонного ведомства Сергей Шойгу и врио губернатора островного региона Валерий Лимаренко. Часть земель будет передана в областную и муниципальную собственность в ближайшее время.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области, ранее глава островного региона предложил передать областным муниципалитетам порядка 40 земельных участков, принадлежащих Минобороны, но ведомством не используемых. Министр обороны, в свою очередь, поручил сформировать реестр таких земель.

Участки, о которых идет речь, сдерживали развитие ряда муниципалитетов на Сахалине и Курилах. Уже в ближайшее время значительную часть земель, вошедших в дорожную карту к соглашению, получат Южно-Сахалинск, Корсаковский, Южно-Курильский, Холмский и Смирныховский районы. После завершения всех юридических процедур на этих территориях можно будет начать строительство жилья (включая арендное), школ, детских садов, домов культуры и необходимой инфраструктуры.

– Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там, –– подчеркнул Сергей Шойгу.

Некоторые другие участки, которые запланированы к передаче, требуют восстановления первичных правоустанавливающих документов. Такие земли, в частности, перейдут Макаровскому, Томаринскому и Смирныховскому районам. Восстановление документации также должно завершиться к июлю. Ещё около двух месяцев понадобится на процедуры, связанные со сменой владельца.

– Хочу сказать, что военнослужащие, которые проходят службу на территории Сахалинской области, – это не только защитники Родины, но еще и граждане, проживающие у нас. Будем строить детские сады, школы, будем благоустраивать эту территорию. Тем самым выполним задачи, которые поставил Президент России по всем социальным программам, – заявил Валерий Лимаренко.

Также в соглашении говорится о нескольких земельных участках, которые прежде необходимо размежевать – часть останется за оборонным ведомством, часть перейдёт в собственность Корсаковского, Курильского и Смирныховского районов. Процесс формирования и последующей передачи участков, как указано в подписанном документе, займёт несколько месяцев.

Наконец, на части земель Минобороны в настоящий момент расположены объекты военной инфраструктуры. Предполагается, что они будут перенесены на другую территорию. После этого ведомство подготовит их к передаче в муниципальную собственность. Все они расположены на территории Южно-Сахалинска.