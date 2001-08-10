В Сахалинской области запустят новые межрегиональные авиамаршруты

По поручению Валерия Лимаренко с 1 июня этого года регулярные рейсы свяжут Южно-Сахалинск с Амурской областью, Хабаровским и Камчатским краями. Такая информация была озвучена сегодня на заседании правительства островного региона.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области, транспортное сообщение между дальневосточными регионами будет осуществляться по субсидированным тарифам. Стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский составит 5650 рублей, в Комсомольск-на-Амуре – 3750 рублей, в Советскую Гавань – 2300 рублей.

– Низкая транспортная доступность островов осложняет жизнь сахалинцам и курильчанам. Поэтому было приято решение расширить сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов и сделать билеты дешевле. С начала лета к регулярным рейсам в Хабаровск и Владивосток добавятся рейсы еще в четыре дальневосточных города, – сказал Валерий Лимаренко.

По мнению генерального директора туристической компании «Дрим» Юлии Бак, новые маршруты будут востребованы среди жителей не только Сахалинской области, но и других регионов Дальнего Востока.

– У туристов есть большой интерес к островной природе, к горнолыжному отдыху. К примеру, раньше, чтобы покататься на «Горном воздухе», люди летели из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, нередко приходилось останавливаться там на ночевку. В итоге, билеты получались очень дорогими, – рассказала Юлия Бак.

Внимание уделяется также доступности передвижения по Сахалинской области. Впервые было запущено вертолетное сообщение на Курилах, которое соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. С 1 апреля возобновятся полеты в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах будет действовать единый тариф – вне зависимости от места регистрации.

Кроме того, по инициативе Валерия Лимаренко был подписан протокол с Росавиацией. Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Москвой сейчас совершают самые вместительные лайнеры на 457 мест. Благодаря этому в 2019 году пассажиропоток, по сравнению с 2018-м, увеличится на 10 процентов.

– Полеты начинаются еще на земле, поэтому Валерий Лимаренко поручил сосредоточить внимание на транспортных площадках, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри. – В сентябре будет готов проект посадочной площадки на Парамушире, строительство должно завершиться в 2020 году. В мае начнется полная реконструкция аэродрома в Охе, окончание планируется на 2021 год.

В Южно-Сахалинске современный аэровокзал с новой системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров должен заработать уже в конце следующего года. Также принято принципиальное решение о строительстве в главной воздушной гавани региона новой взлетно-посадочной полосы, соответствующей всем нормам безопасности.

Новые возможности для увеличения пассажиропотока и грузооборота откроет переход сахалинской железной дороги на общероссийский стандарт. По решению главы региона, приобретено три комфортабельных экспресса, которые заменят старые поезда. Один из них с сентября начнет курсировать между Южно-Сахалинском и Корсаковом через станцию Хомутово.

– На время работ по реконструкции железнодорожной дороги будет частично приостановлено сообщение с некоторыми районами. Чтобы к минимуму свести неудобства, мы усилим автобусное и авиационное сообщение по этим направлениям, о чем будем заблаговременно информировать жителей, – отметил Валерий Лимаренко.

Еще одна задача – повысить надежность морского сообщения с Курилами. На особый контроль главы региона взят вопрос строительства двух грузопассажирских судов ледокольного класса, которые начнут работу в конце следующего года. Также два парома строятся для работы на линии Ванино – Холмск. Первый поступит в Сахалинскую область в конце 2020 года, второй – в конце 2021-го.