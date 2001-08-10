В Южно-Курильске заложили фундамент для современного рыбоперерабатывающего предприятия

На острове Кунашир продолжается создание современного предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира. В Южно-Курильске строители завершили закладку фундамента будущего здания, заливку полов и приступают к монтажу несущих металлоконструкций.

Главная отрасль экономики Курил - добыча и переработка водных биологических ресурсов. Здешние воды - один из наиболее богатых районов Мирового океана. Поэтому «Южно-Курильский рыбокомбинат» создает на Кунашире новое современное производство, которое будет выпускать рыбий жир и рыбную муку. Финансовую поддержку проекту оказал региональный институт развития – созданная островными властями «Корпорация развития Сахалинской области». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Сахалинской области». Акционерное общество на льготных условиях профинансировало изготовление в Таиланде высокотехнологичного оборудования - двух производственных линий будущего цеха. В пиковый период они способны перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки. В конце ноября прошлого года груз прибыл на остров.

- Дальнейшее строительство здания цеха будет вестись параллельно с монтажом и наладкой производственного оборудования, - рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. – Запуск должен состояться до конца текущего года.

- Рыбная мука и рыбий жир используются при производстве кормов для животных и рыб, - - сказал руководитель «Корпорации развития Сахалинской области» Дмитрий Вдовин. – Спрос на них на мировом и внутрироссийском рынке значительный. Анализ показывает, что потребность в продукции компании из Южно-Курильска будет только расти. Поэтому сейчас у нас нет сомнений в успешности инвестиционного проекта.

С выходом нового производства на полную мощность в 2021 году ежегодный вклад ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» в валовый региональный продукт вырастет до 1,7 миллиарда рублей. Поступление налогов в региональный бюджет увеличится до 92 миллионов рублей. На производстве будет создано 46 новых рабочих мест.

Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области» является финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом. Создано в 2015 году. 100% акций принадлежит Правительству Сахалинской области. Основные цели создания - обеспечение высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики региона посредством активизации инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономики.