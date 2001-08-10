Уровень газификации Сахалинской области вырастет вдвое за два года
Уровень газификации в регионе, где ведется добыча «голубого топлива», – крайне низкий, обратил внимание врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Лишь треть жителей области сейчас получает тепло от газа. Между тем, средний показатель по России - 68,1 процента. В то же время уголь и дизельное топливо, сгорающие в островных котельных, негативно влияют на состояние окружающей среды и здоровье людей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
- К 2021 году показатель газификации на Сахалине и Курилах должен возрасти вдвое - до 65 процентов, - определил глава региона. - Из них 62,9 процента – за счет сетевого экологически чистого топлива. Остальное – доля автономных источников сжиженного и компримированного природного газа.
С начала текущего года «голубое топливо» подведено к селам Березняки и Старорусское. Появилась возможность подключить порядка 200 домов. Публичное акционерное общество «Газпром» строит межпоселковый газопровод «Восточный» в Южно-Сахалинске. В сотрудничестве с отечественным газовым гигантом началась актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области.
- До конца 2019 года будет введено в эксплуатацию более 140 километров сетей, в том числе газовая инфраструктура сел Воскресеновка, Восход, Зональное, Кировское, Красная Тымь, Ясное, поселка Тымовское, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. - Практически весь Тымовский район получит долгожданный газ. Также «голубое топливо» дойдет до Петропавловского Анивского района. Доступ к газу получат 7,5 тысячи человек.
Продолжение строительства газопровода в Южно-Сахалинске позволит в 2020 году обеспечить «голубым топливом» 6 тысяч человек, проживающих в районе Уюновки, улицы Авиационной и Ботанического сада. До 2023 года в Долинском, Макаровском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске газ и тепло от газифицированных источников получат около 60 тысяч человек.
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