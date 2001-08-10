Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области под председательством Дмитрия Зайцева подвело итоги работы в отрасли за 2018 год, наметив основные направления на предстоящие периоды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства.

На сегодняшний день коммунальное хозяйство Сахалинской области включает в себя 262 объекта тепловой генерации, более 905 км тепловых сетей. Протяженность водопроводной сети по региону составляет 2444 км, канализационных сетей - 1193 км.

В 2018 году на реализацию Государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» из областного бюджета было выделено более 10 млрд рублей. Средства были освоены на 96,5 %.

На мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса области направлено 1,3 млрд рублей. Установлено 26 новых водогрейных котлов, отремонтировано 7 паровых котлов, заменено 21 километр тепловых сетей, произведена замена 39-ти километров водоводов и уличной водопроводной сети и 7 километров канализационных сетей. Отопительный сезон на территории Сахалинской области проходит в штатном режиме. Сбои в работе систем жизнеобеспечения ликвидируются силами обслуживающего персонала в нормативные сроки.

За прошедший год инвестиционные вложения на строительство и реконструкцию 16 объектов муниципальной собственности жилищно-коммунального хозяйства составили 1 млрд рублей. На 2019 году запланировано инвестировать в объекты капитального строительства сумму более 3 млрд рублей.

В 2018 году продолжались работы по объектам водоснабжения различных районов области: по строительству магистрального трубопровода и очистных сооружений на реке Малка в Холмском районе, очистных сооружений в селе Троицкое, реконструкция очистных сооружений в Смирных и системы водоотведения в Ногликах.

Также было отмечено, что в отчетном году министерству были переданы полномочия по строительству газовых котельных в рамках государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области». Инвестиционные вложения по данному направлению составили 78 млн рублей. Средства направлены на разработку проектной документации и строительство котельных, которое будет осуществляться в Александровск-Сахалинском районе, в Долинске, Корсакове, Южно-Сахалинске, Невельске и поселке Тымовское.

Особый акцент в рамках своего выступления Дмитрий Зайцев сделал на результаты работы по направлению капитального ремонта многоквартирных домов. В прошедшем году проведены работы по капитальному ремонту на общую сумму около 4 млрд рублей. Отремонтировано 499 домов. В 2019 году планируется отремонтировать еще 574 многоквартирных дома на общую сумму около 6 млрд рублей. Проведение данных работ улучшит жилищные условия в среднем 72 тыс. жителей Сахалинской области.

Для обеспечения комфортных условий проживания граждан, улучшения внешнего облика населенных пунктов, благоустройства дворовых территорий, обеспечения содержания чистоты и порядка улиц в 2018 году продолжалась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с общим объемом финансирования 1,2 млрд рублей. Благоустройство дворовых территорий – одна из главных задач, находящихся под контролем врио губернатора Валерия Лимаренко и стоящая в приоритете министерства. В 2019 году на реализацию проекта направят уже свыше 2 млрд рублей, за счет которых планируется благоустроить 18 общественных территорий и 135 дворов. Обустроить 200 дворов – цель на текущий год.

«Ежегодно по 600 домов и 200 дворов, не меньше. И все работы должны быть выполнены точно в срок», - подытожил Дмитрий Зайцев.

Министр подчеркнул, что пусть и более дорогостоящее, но высокое качество работ по благоустройству дворовых территорий позволит не только обеспечить комфортное пребывание на них, но и сохранить их в хорошем состоянии на более длительный срок.

Также министерство продолжает вести активную деятельность, направленную на решение кадровой проблемы. Уже сейчас заключены соглашения о сотрудничестве с несколькими учебными заведениями. Вся деятельность в данном направлении ориентирована на обеспечение профильными специалистами коммунальную сферу области, а также на выявление и дальнейшее трудоустройство учащихся местных профильных учебных заведений.

Наиболее актуальным вопросом стало внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Несмотря на то, что данные изменения стартовали уже с 2019 года, тема вызывает множество вопросов. Одним из которых является система тарификации за новую для островитян услугу. Министр подчеркнул, что уже сейчас принято решение об адресной социальной поддержке определенных категорий граждан, для которых тариф будет снижен в 2 и в 4 раза.

«Программа будет двигаться не за деньги населения, а за бюджетные средства. Планируется направить 10,5 млрд рублей на строительство полигонов, мусоросортировочных станций, на формирование новой инфраструктуры . И 3,5 млрд рублей - частные инвестиции», - сделал акцент в своем выступлении Дмитрий Зайцев.