Сахалинская налоговая инспекция напоминает о необходимости перехода на новый порядок применения ККТ

Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области напоминает, что налогоплательщики, использующие патентную систему налогообложения, ЕНВД, владельцы торговых автоматов должны перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ) до 1 июля 2019 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Это обусловлено требованием Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через оператора фискальных данных, выбрать которого организация (индивидуальный предприниматель) может самостоятельно. После заключения договора с оператором фискальных данных необходимо зарегистрировать онлайн-кассу в личном кабинете на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или подать заявление о регистрации (перерегистрации) KKT в любой налоговый орган.

Для удобства налогоплательщиков каждый четверг с 10.00 до 11.00 в Межрайонной ИФНС России № 1 по Сахалинской области (ул. Ленина, 105а, каб. 335) проводятся тематические семинары пo переходу на новый порядок применения KKT. Сообщить о своем участии, а также обозначить интересующие вопросы к семинару можно по телефонам: 49-60-53, 49-60-66, 49-60-09.