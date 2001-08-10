В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги социально-экономического развития городского округа за 2018 год

Итоги социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2018 год и задачи на 2019-й обсудили участники заседания расширенной коллегии при администрации. Провел мероприятие мэр областного центра Сергей Надсадин.

В заседании приняли участие первые вице-мэры Наталия Куприна и Алексей Фризюк, прокурор города Александр Ерзиков, федеральный инспектор по Сахалинской области Сергей Сычев, председатель Городской Думы Южно-Сахалинска Владимир Зайцев, а также депутаты областной Думы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В начале встречи глава областного центра поблагодарил присутствующих в зале представителей структурных подразделений мэрии, которые прошлый год трудились на благо горожан:

- В целом по основным показателям социально-экономического развития Южно-Сахалинск развивается устойчиво. И такая динамика сохраняется на протяжении последних лет, что говорит о правильно выстроенных приоритетах и верно намеченных направлениях развития областного центра. Изменения видят и горожане. Но впереди еще много планов и проблем, поэтому останавливаться на достигнутом не стоит. Необходимо и дальше решать вопросы по доступности жилья, развития ЖКХ, благоустройства, газификации, транспортной инфраструктуры. Надо увеличивать объемы строительства, продолжать наводить порядок не только в центре города, но и на его окраинах, обеспечить газом частный сектор и предприятия.

Затем с основным докладом перед собравшимися выступил директор департамента экономического развития Павел Павленко. Он остановился на основных цифрах и наиболее значимых событиях прошедшего года:

- В 2018 году в экономике города трудилось порядка 103 тыс. горожан. Большая часть граждан была занята в сфере строительства, транспорта, дорожного хозяйства, здравоохранения, образования и торговли. В Южно-Сахалинске уровень безработицы составил 0,2%, что является самым низким показателем по Дальнему Востоку. В эксплуатацию введено более 169 тыс. кв. метров жилья (652 дома, в том числе 27 многоквартирных и 625 индивидуальных). В магазинах Южно-Сахалинска по социальным ценам реализуется 26 наименований с наценкой до 15%. Это молоко, мука, картофель, масло растительное и сливочное, крупы, мясо на кости и др. В статусе социальной аптеки в городе работает 31 предприятие. Одной из важнейших задач администрации является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности. В связи с этим в городе сформирован беспрецедентный комплекс механизмов в виде субсидий и льгот (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1686). Сегодня в областном центре на сопровождении находится 31 инвестпроект с общим объемом финансирования более 33 млрд рублей. В их числе строительство многоуровневой стоянки на 300 машиномест, строительство участка автомобильной дороги в районе жилого комплекса на пр. Мира и др.

Кроме того, по данным Павла Павленко, в 2018 году завершены работы первого этапа строительства ул. Горького от ул. Есенина до ул. Фархутдинова, реконструкция ул. Больничной от ул. Комсомольской до ул. Горького. Продолжается строительство ул. Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина. Отремонтировано 11 км тепловых, 7,8 км электрических, 3,6 км водопроводных и 4,7 км канализационных сетей. Обновлены фасады 44 домов, отремонтированы кровли 26 многоквартирных домов и 29 дворовых территорий. Высажено почти 29 тыс. кустарников, более 550 деревьев и 345 тыс. цветов, в том числе на территории существующих и новых скверов. Введены в эксплуатацию 6 спортивных площадок в Ключах, Дальнем, Елочках, Лиственничном и Южно-Сахалинске, завершена реконструкция второй очереди стадиона «Космос».

Информацию об исполнении бюджета за 2018 год представила и. о. директора департамента финансов Марина Байдюкова:

- Более половины общего объема расходной части бюджета в прошлом году составили расходы на бюджетную сферу. Основная доля расходов в объеме 9,8 млрд рублей была направлена на образование. Проведен капитальный ремонт 23 дошкольных, 11 общеобразовательных и 2 учреждений дополнительного образования. Почти 2 млрд рублей было направлено на социальную политику. За счет средств бюджета в прошлом году оказано 53 вида мер соцподдержки, которыми охвачено около 36 тыс. жителей городского округа. Кроме того, средства направлялись на содержание и ремонт улично-дорожной сети, строительство и реконструкцию дорог, ремонт муниципальных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов.

Приглашенный на заседание хабаровский бизнесмен Алексей Шлапаков рассказал собравшимся о современном логистическом центре, который планируется возвести в Южно-Сахалинске. Представленный проект, который войдет в ТОР «Южная», направлен на создание необходимой инфраструктуры для развития потребительского рынка.

Затем были озвучены задачи на 2019 год. Среди них строительство многоквартирных жилых домов (МКД) по улицам Поповича и Саранской, а также в Березняках; подключение к системе газоснабжения 200 новых абонентов, продолжение строительства газопроводов в 3 районах города, начало строительства 1-го пускового комплекса газификации Владимировки, а также газовой котельной в Березняках; ремонт 32 дворовых территорий, проекты которых ранее обсуждались с местными жителями, 31 фасада и 11 кровель МКД; ввод в эксплуатацию дополнительных корпусов гимназий № 1, 3 и школы № 26, начало реализации нацпроекта «Культура», реконструкция 3 культурно-досуговых учреждений. Одна из важнейших социальных задач - ликвидация очередей в дошкольные учреждения детей до 3 лет, а также второй смены в школах города.

Выслушав докладчиков, присутствовавшие на коллегии депутаты задали ряд интересующих их вопросов, на которые оперативно получили исчерпывающие ответы.