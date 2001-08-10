Специалисты ПФР побывали в 364 трудовых коллективах Сахалина и Курил

В 2018 году специалисты территориальных органов и отделения ПФР по Сахалинской области побывали на 364 предприятиях региона, где рассказали о том, как будет повышаться пенсионный возраст, как формируются пенсионные права и рассчитывается пенсия.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском отделении Пенсионного фонда России, во время информационных встреч более 6-ти тысяч работающих островитян узнали о том, что для расчета и назначения страховой пенсии по старости требуется выполнение трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа (в т.ч. специального или «северного») и определенного количества пенсионных коэффициентов.

Возраст с нынешнего года начинает увеличиваться в соответствии с новым законодательством.

Страховой стаж — это время, когда за работника - его работодатель - уплачивает в пенсионную систему страховые взносы, формируя тем самым пенсионные права этого работника. Таким образом, страховые взносы — это основа формирования прав на будущую пенсию и одна из двух составляющих, определяющих ее размер.

Первая составляющая, определяющая размер пенсии — постоянная. Называется — фиксированная выплата. Назначается всем сразу в рублях в одном, «твердом» размере.

Вторая составляющая — индивидуальная. Она зависит от объема страховых взносов, уплаченных работодателем за работника, которые позже «превращаются» в пенсионные коэффициенты.

Обращаем внимание. Чем больше зарплата у работника, тем больший объем страховых взносов уплачивает работодатель за этого работника. А это означает, что количество пенсионных коэффициентов увеличивается и размер индивидуальной составляющей будущей пенсии — становится выше!

Сотрудники предприятий и организаций не раз спрашивали — откуда все-таки выплачиваются страховые взносы: из их зарплаты или нет? Специалисты Пенсионного фонда раз за разом объясняли - взносы уплачиваются не из зарплаты работников. Зарплата — всего лишь «ориентир» для того, чтобы определить размер взносов. Сами взносы - это деньги из бюджета (дохода) работодателя, которого государство «принуждает законом» участвовать в обязательном пенсионном страховании своих работников. А бытующие, порой, суждения о том, что если бы работодателя «не принуждали» уплачивать страховые взносы в ПФР, то он отдавал бы их работнику — не выдерживают критики!

А что же дальше происходит с реальной «рублевой массой» уплаченных работодателем страховых взносов?

Она всего лишь «условно учитывается» на индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного лица, а физически «рублёвая масса» страховых взносов, в полном объёме, идёт на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Это означает, что в Пенсионном фонде финансовые средства не накапливались и не накапливаются. Все расходуется «с колес». На выплату пенсий.

А вот «условно учтенные рубли» на лицевом счете застрахованного лица конвертируются (пересчитываются) в пенсионные коэффициенты. Перевод сумм страховых взносов, уплаченных работодателем, в пенсионные коэффициенты – происходит по определённой формуле.

Она такова. Страховые взносы, уплаченные работодателем за сотрудника в текущем году, соотносят(делят) с максимально возможными к уплате в этом же году взносами. И умножают на 10. Это и будет количество коэффициентов, которые сотрудник заработал в текущем году. А при назначении пенсии количество коэффициентов за все годы будет суммироваться и умножаться на стоимость коэффициента в году назначения пенсии.

Так и определяется индивидуальная составляющая размера пенсии при ее назначении.

Обе составляющие размера пенсии в начале каждого года индексируются с учетом инфляции за предыдущий год.

Итожим. Сумма двух составляющих, постоянной и индивидуальной, образует полный размер страховой пенсии по старости. У разных пенсионеров размер пенсии будет разный, потому что индивидуальная составляющая у всех разная. У кого-то — больше, у кого-то — меньше.

Во время встреч возникал еще один вопрос. Зачем даже «условно учтенные» рубли «превращать» в пенсионные коэффициенты?

Специалисты Пенсионного фонда объясняли причины практической необходимостью.

Прежде пенсии рассчитывались по нескольким пенсионным законам, каждый из которых имел свои системы: расчётов, поправок, соотношений. Это делало весь механизм определения размера пенсии громоздким, неповоротливым, запутанным. Могли закрадываться и ошибки. А ведь были ещё периоды в жизни людей, которые засчитывались в стаж, а на размер пенсии влияли в малой степени — срочная служба в армии, отпуск по уходу за детьми и т. д. А чтобы всю эту совокупность компонентов привести к одному знаменателю, к одной единице измерения пенсионных прав — и были введены пенсионные коэффициенты. Как единые и универсальные единицы измерения. Если образно, то коэффициент «сплавляет» в себе и стаж, и страховые взносы, и различные поправки, соотношения.

«Рубли» учитывали только уплаченные взносы. А коэффициенты, скажем так, соединяют в себе все характеристики, которыми оцениваются пенсионные права гражданина.

И в 2015 году, в соответствии с законодательством, пенсионные права всех застрахованных лиц были конвертированы (переведены) в пенсионные коэффициенты.

Специалисты территориальных органов и Отделения в ходе информационных встреч напоминали о том, что Пенсионный фонд РФ разработал для всех, кто зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования, личные кабинеты граждан (ЛКГ). Эта электронная площадка позволяет в режиме реального времени узнавать о своих уже сформированных пенсионных правах, а также, когда наступит время, подать заявление о назначении пенсии без личного визита в территориальный орган ПФР.

Для лучшего восприятия информации о порядке формирования пенсионных прав и расчёта размеров пенсии во всех районах области было распространено более 12 тысяч брошюр и лифлетов, подготовленных Пенсионным фондом РФ.