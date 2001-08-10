Правительство Сахалинской области ввело льготы на вывоз мусора для жителей региона

Сахалинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января этого года. Размер платы за вывоз мусора теперь определяется по единому тарифу на всей территории области, из расчета 4 рубля за один квадратный метр общей жилплощади. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

По поручению руководителя региона Валерия Лимаренко, для наименее социально защищенных категорий граждан введены льготы. Для ветеранов Великой Отечественной войны и «детей войны» плата снижена до 1 рубля за квадратный метр жилья, а для малоимущих граждан – до 2 рублей. Льготой также могут воспользоваться инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и студенческие семьи, ветераны и инвалиды боевых действий.

- Власть должна в первую очередь поддерживать людей с невысокими доходами, тех, кому требуется помощь. По нашим расчетам, новой льготой смогут воспользоваться около 80 тысяч человек, - отметил Валерий Лимаренко.

Кроме новой льготы, уточнил врио губернатора, сахалинцы и курильчане имеют право получить компенсацию части коммунальных услуг, если их суммарные платежи превысили 15 процентов от совокупного месячного дохода.

Напомним, новая система обращения с ТКО призвана упорядочить процессы утилизации мусора. В области будет внедрена система раздельного накопления отходов, вторсырье направят на переработку, а все старые свалки ликвидируют или рекультивируют.

- Основная часть средств на эти цели заложена в региональном бюджете, остальное – частные инвестиции. Первые результаты реформы сахалинцы увидят уже в 2019 году. Будут запущены новые полигоны в Южно-Сахалинске и в Тымовском районе, - сообщил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

В этом году в Южно-Сахалинске оборудуют 20 площадок с заглубленными контейнерами и 166 площадок с евроконтейнерами. Это первый шаг к раздельному сбору отходов: «сухих», которые подлежат переработке (пластик, картон, стекло), и «мокрых» (пищевых).

В последующем такую практику распространят уже на всю островную территорию.

До 2021 года в области предусмотрено строительство еще 8 полигонов, 10 мусоросортировочных линий, 7 станций перегрузки, 7 комплексов термической обработки биомусора и 4 установок по сжиганию отходов.

Ожидается, что к 2025 году до 40 процентов всех твердых коммунальных отходов на Сахалине и Курилах будут подлежать вторичной переработке. К этому же времени в районах области должны завершить рекультивацию всех старых свалок.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу за 5 лет завершить переход на новую систему сбора и утилизации ТКО и полностью решить проблему водоотведения, к 2024 году обеспечить всех жителей региона качественной питьевой водой. Уже сейчас началось внедрение новой системы обработки ТКО, принято решение об адресной соцподдержке ветеранов, малоимущих семей и инвалидов для снижения тарифов на вывоз мусора. Достраиваются объекты водоснабжения в Анивском, Тымовском, Холмском, Томаринском, Александровск-Сахалинском и Долинском районах.