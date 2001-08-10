64,80|72,89|67,95
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Валерий Лимаренко посетил крупный нефтегазовый комплекс в Ногликском районе
09:19 Сегодня Сахалинцы впервые сразились на чемпионате по бильярду среди лиц с ПОДА
09:39 Сегодня Переезжая на «материк», пенсионеры увозят с собой наработанный «на северах» размер фиксированной выплаты страховой пенсии
10:01 Сегодня Сноубордистка Софья Надыршина завоевала вторую золотую медаль чемпионки России
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
15:55 22 Марта ЕГЭ по русскому языку в досрочный период завершился без нарушений
16:30 22 Марта Жители Южных Курил хотят построить музей под открытым небом
17:00 22 Марта Соревнования по легкой атлетике состоялись в Южно-Сахалинске
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
- 15:29 Вчера О развитии добровольчества поговорили сегодня в Южно-Сахалинске
- 12:48 Вчера Сахалинка стала чемпионкой России в параллельном слаломе-гиганте
- 10:12 Вчера Сахалинская сборная по каратэ вновь стала первой на чемпионате и первенстве ДФО
- 09:56 Вчера Охинские школьники стали лучшими на областном этапе акции «Я – гражданин России»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?