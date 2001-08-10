Авиакомпания «Аврора» перешла на летнее расписание полётов
Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», перешла на летнее расписание полётов, которое будет действовать с 31 марта до 26 октября 2019 года.
В рамках летнего расписания «Аврора» будет осуществлять полёты по 41 направлению из трёх базовых аэропортов: Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Внутрироссийские рейсы из Южно-Сахалинска «Аврора» будет выполнять во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск.
Международные направления из Южно-Сахалинска представлены тремя регулярными рейсами - в Сеул, Токио и Саппоро. Рейсы в Сеул будут выполняться три раза в неделю, в Саппоро – пять раз в неделю, в Токио – два раза в неделю.
В летнее расписание Авиакомпании включены социально значимые ежедневные рейсы из Южно-Сахалинска в Оху, Южно-Курильск, Курильск, а также в Ноглики (четыре раза в неделю) и в Шахтерск (три раза в неделю). Жители самых отдалённых районов Дальнего Востока могут летать с удобными стыковками по всей маршрутной сети авиакомпании «Аврора».
В летнем расписании увеличится количество международных рейсов «Авроры» из Владивостока. Так, с учётом востребованности полётов в Токио жителями Приморского края в летний сезон добавится еще три частоты. Таким образом, рейс в Токио будет ежедневным. Помимо этого, «Аврора» предлагает ещё четыре международных рейса из Владивостока: Сеул (четырнадцать рейсов в неделю), Пусан (ежедневно), Пекин (два рейса в неделю), Харбин (до 4 рейсов в неделю).
Сеть внутренних рейсов авиакомпании «Аврора» из Владивостока представлена городами Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Благовещенск.
В летнем расписании «Авроры» предусмотрено выполнение внутрикраевых рейсов по следующим десяти маршрутам: Владивосток – Дальнегорск (7 раз в неделю, в пик -10), Владивосток – Терней (6 раз в неделю), Владивосток – Кавалерово (7 рейсов в неделю, в пик летнего сезона – 10 рейсов), Владивосток – Дальнереченск (2 рейса в неделю), Дальнереченск – Восток (два раза в неделю), Владивосток - Пластун (3 рейса в неделю, Владивосток – Преображение (5 рейсов в неделю). Из Тернея четыре раза в неделю выполняются рейсы в Светлую и по одному рейсу в Амгу и Единку. Благодаря удобному расписанию пассажиры внутрикраевых рейсов по прибытии во Владивосток имеют возможность вылететь в центральную часть России или в страны Юго-Восточной Азии.
Маршрутная сеть регулярных международных рейсов из Хабаровска представлена городами Пекин (два раза в неделю), Сеул (ежедневно), Харбин (три раза в неделю).
Авиакомпания «Аврора» будет выполнять внутрироссийские рейсы из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский (10 рейсов в неделю, в пик сезона - 14 рейсов в неделю) и ежедневные рейсы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, а также три раза - в Якутск и ежедневные внутрирегиональные рейсы в Николаевск-на-Амуре.
Чартерная программа в летнем расписании 2019 года представлена рейсами Владивосток - Муданьцзянь (два раза в неделю), Владивосток - Яньцзи (три раза в неделю), Хабаровск - Цзямусы (два раза в неделю).
Полёты в летнем расписании «Авроры» будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных судах ведущих мировых производителей: Airbus A319, DHC-8, DHC-6.
Более подробно ознакомиться с новым летним расписанием авиакомпании «Аврора» и приобрести билет можно на сайте.
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