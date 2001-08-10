На Сахалине добыли рекордное количество угля

В минувшем году угольная промышленность региона впервые в истории вышла на показатель добычи почти в 11 миллионов тонн. Итоги деятельности отрасли региона обсудили на коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

- Угольная отрасль на Сахалине показывает хорошую динамику развития. В 2018 году по сравнению с 2017-ым добыча угля выросла на 40 процентов, налоговые отчисления предприятий увеличились на треть. Сегодня мы являемся лидером по добыче и экспорту угля на Дальнем Востоке, этой высокой планки надо придерживаться и в дальнейшем, - отметил в своем выступлении заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.

В 2018 году добычу угля на Сахалине вели 9 организаций в 4 муниципальных образованиях. Абсолютный лидер по извлечению из недр «черного золота» - Углегорский район (свыше 8,8 миллионов тонн или 80 процентов от всего объема добычи по области). Чуть более 1 миллиона тонн или 10 процентов добыто в Невельском районе, 856 и 60 тонн – соответственно в Смирныховском и Александровск-Сахалинском районах.

В этом году угледобывающие предприятия Сахалина планируют достичь показателя в 11,4 миллиона тонн.

Еще одна положительная тенденция - значительное увеличение объемов экспортируемого угля. Если в 2017 году на экспорт ушло 7,5 миллионов тонн, то в 2018 году - уже более 10 миллионов тонн. Сахалинский уголь сегодня активно покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Южная Корея и Таиланд. Одним из факторов востребованности топлива является его высокая калорийность.

По-прежнему одной из главных задач для отрасли остается обеспечение бесперебойных поставок угля на объекты энергетики и коммунальной сферы Сахалинской области. На коллегии Владимир Сидоренко напомнил о необходимости жесткого соблюдения графиков доставки топлива. При этом, он обратил особое внимание на важность неукоснительного выполнения требований экологической безопасности, особенно при проведении перевалочных работ в портах.