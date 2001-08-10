На внутренних авиарейсах Сахалинской области начал действовать единый тариф
На авиарейсах внутри Сахалинской области начал действовать единый тариф. Стоимость таких перелетов теперь одинакова для всех граждан, независимо от их регистрации. Нововведение вступило в силу по поручению главы региона Валерия Лимаренко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
- Жителям области стало проще увидеться с родными и знакомыми со всей страны. Кроме того, это поможет развитию туризма, - пояснил Валерий Лимаренко.
Первые рейсы по единому тарифу выполнены сегодня по маршрутам Южно-Сахалинск – Южно-Курильск и Южно-Сахалинск – Курильск. Их пассажирами стали более 80 человек.
- Считаю, что это правильное решение. Живем мы далеко, родственников почти не видим. Сказывается дороговизна билетов. Теперь будет проще пригласить их к нам в гости, лишний раз увидеться, показать нашу красивую природу, - поделился житель Южно-Курильска Сергей Киселев.
Напомним, до 1 апреля граждане без постоянной регистрации в островном регионе платили за билет значительно больше. Теперь стоимость перелета из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и Курильск для всех пассажиров обойдется в 5950 рублей, из областного центра до Шахтерска – в 2000 рублей, до Охи – в 6950 рублей и до Ноглик – в 4950 рублей.
Кроме того, с 1 июня этого года регулярные рейсы по субсидированным тарифам свяжут Южно-Сахалинск с Камчатским краем, Хабаровским краем и Амурской областью.
Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу расширить сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов, сделать авиабилеты дешевле, повысить скорость и комфорт железнодорожного сообщения на Сахалине, надежность морского сообщения с Курилами, увеличить долю асфальтированных автодорог. Уже сейчас запущено вертолетное сообщение на Курилах, появился единый для всех субсидированный тариф на внутриобластных рейсах, возвращены авиамаршруты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. Идет подготовка к последнему этапу замены железнодорожного полотна. На дорожное строительство выделено 7,4 млрд, почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Началось строительство первого парома для морского сообщения с Курилами.
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