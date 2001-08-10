Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2019
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10:47, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

За «пенсионный порядок» на Курилах теперь отвечает Долинск

За «пенсионный порядок» на Курилах теперь отвечает Долинск

В мае нынешнего года, в целях оптимизации структуры Пенсионного фонда РФ в островной области, будут реорганизованы и объединены четыре территориальных подразделения фонда.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области, изменения коснутся Управления ПФР по Долинскому району и Отделов ПФР по Курильскому, Северо-Курильскому и Южно-Курильскому районам. Все курильские подразделения будут присоединены к Управлению ПФР по Долинскому району (межрайонному).

Для предоставления государственных услуг ПФР гражданам и страхователям на курильских островах продолжат работать клиентские службы фонда. Их адреса, номера телефонов и график работы останутся прежними.

Услуги Пенсионного фонда РФ курильчане также могут получать в электронном виде на сайте ПФР. В сервисе «Личный кабинет гражданина» реализована возможность подачи заявлений по многим направлениям деятельности ПФР, а также заказа необходимых справок и документов.

Теперь на острове Сахалин и Курильских островах с населением и страхователями будут работать областное Отделение, 6 территориальных органов и 18 клиентских служб.

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