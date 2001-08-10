Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление

В Москве состоялась рабочая встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и главы Сахалинской области Валерия Лимаренко. Стороны подписали протокол, в котором согласовали перечень мероприятий по модернизации электросетевого комплекса Сахалина на 2019­-2029 годы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На сегодняшний день более 70 процентов электросетей в Сахалинской области изношено, не соответствует климатическим условиям и требованиям сейсмобезопасности. В 60-х годах прошлого века при проектировании объектов энергетики брали в расчет показатели максимальной скорости ветра в 18-35 м/с и толщины стенки гололеда в 22-29 мм. Фактически эти параметры составляют 60 м/с и 70 мм, соответственно.

– Новая программа призвана повысить надежность электроснабжения жителей региона, - отметил министр энергетики России Александр Новак. - Не менее важно, что она учитывает динамичное развитие Сахалинской области и предусматривает рост энергопотребления в регионе.

Как отметил, глава области Валерий Лимаренко, программа повышения надежности энергосистемы региона была разработана совместно региональным правительством, Минэнерго и компанией «РусГидро». Ее реализация позволит свести к минимуму риск возникновения аварий и обеспечит достаточную мощность для подключения к электросетям новых потребителей.

- За последние десятилетия в регионе произошло множество мелких и 9 катастрофических разрушений сетевых объектов. Все это сказывается не только на безопасности и качестве жизни людей, но и в целом тормозит развитие региона. А в ближайшие 5 лет в области должны появиться 75 новых спортобъектов, более 50 объектов здравоохранения, порядка 40 школ. Расширяются и промышленные предприятия. И все их нужно подключать к энергосети. Так что вместе с Минэнерго будем эту проблему решать, – сказал Валерий Лимаренко.

В перечне мероприятий новой программы - строительство и реконструкция 55 объектов энергетики в большинстве районов области. В частности, запланировано строительство новой высоковольтной линии Шахтерская – Тельновская – Лесогорская – Бошняково. Реконструкция на подстанциях «Южная» и «Ново-Александровская» позволит повысить мощность трансформаторов. На подстанциях «Правдинская» и «Дачная» будут установлены дополнительные трансформаторы. Выполнение этих работ создаст условия для подключения к новых потребителей электроэнергии.

На реализацию программы потребуется около 41 миллиарда рублей. Большая часть финансирования поступит из федеральной казны, фондов федеральных программ и инвестиций компании «РусГидро».