Авиакомпания «Аврора» предлагает приобретать авиабилеты из Шахтерска онлайн
Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», предлагает жителям Углегорского района оформлять авиабилеты и оплачивать сверхнормативный багаж на рейсы авиакомпании «Аврора», в том числе по маршруту Шахтерск- Южно-Сахалинск, на сайте www.flyaurora.ru или через контакт-центр по номеру
8-800-250-49-88. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе авиакомпании.
Тариф из Шахтерска в Южно-Сахалинск составляет 2 000 рублей, норма бесплатного провоза багажа – 23 кг.
Рейс будет выполняться 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам. С 5 июня добавляется еще одна частота - по средам.
Более подробную информацию можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
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