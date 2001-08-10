Авиакомпания «Аврора» предлагает приобретать авиабилеты из Шахтерска онлайн

Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», предлагает жителям Углегорского района оформлять авиабилеты и оплачивать сверхнормативный багаж на рейсы авиакомпании «Аврора», в том числе по маршруту Шахтерск- Южно-Сахалинск, на сайте www.flyaurora.ru или через контакт-центр по номеру

8-800-250-49-88. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе авиакомпании.

Тариф из Шахтерска в Южно-Сахалинск составляет 2 000 рублей, норма бесплатного провоза багажа – 23 кг.

Рейс будет выполняться 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам. С 5 июня добавляется еще одна частота - по средам.

Более подробную информацию можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.