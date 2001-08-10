ВТБ на треть нарастил выдачу ипотечных кредитов на Камчатке

В 2018 году ВТБ выдал жителям Камчатского края 620 ипотечных кредитов на сумму 1,2 млрд рублей: это на треть больше, чем годом ранее. Ипотечный портфель ВТБ на Камчатке по итогам прошлого года составил 3,2 млрд рублей (+3%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ВТБ.

Порядка 17% из оформленных жителями региона в 2018 году кредитов – сделки на приобретение квартир в новостройках, в том числе в других регионах страны. Городами-лидерами по количеству оформленных кредитов стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край и Калининградская область.

Наибольшим спросом у жителей региона пользуется программа ВТБ по рефинансированию ипотечных кредитов, оформленных в других банках. В прошлом году свои кредиты в ВТБ перевели 128 камчатских семей, сумма выдач составила 255 млн рублей. Вторая по популярности - программа «Люди дела», которая предоставляет сниженные ставки по ипотеке для работников бюджетной сферы. В рамках неё в прошлом году банк выдал в регионе 126 кредитов на сумму 304 млн рублей.

Также среди жителей Камчатского края популярна ипотечная программа ВТБ «Победа над формальностями»: по ней можно получить кредит без предоставления справок о доходе. В 2018 году этим предложением воспользовались 115 человек, оформивших кредиты на 237 млн рублей.

«ВТБ занимает устойчивые позиции на ипотечном рынке Камчатки, ежегодно наращивая объемы выдачи жилищных кредитов. В планах на 2019 год – увеличить количество выданных кредитов на 35%, до 1 тыс. штук и объемы выдач на 28%, до 2,3 млрд рублей. В результате чего наш портфель ипотечных кредитов концу года должен приблизиться к отметке 4,4 млрд рублей», - сказала управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь.

На сегодняшний день кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 10,1% годовых. Также клиенты, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», имеют возможность снизить ставку по ипотечному кредиту на величину до 0,6 п.п.