С 1 апреля социальные пенсии на Сахалине и Курилах проиндексированы на 2 процента. Это связано с тем, что индекс роста прожиточного минимума пенсионера в стране за 2018 год составил 1,02, поэтому и утверждён коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,02, то есть на 2 процента. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

Размер социальной пенсии по старости теперь составляет 5 тыс. 283,84 рубля.

Социальная пенсия по потери кормильца составляет:

в случае потери одного родителя — 5 тыс. 283,84 рубля

в случае потери обоих родителей — 10 тыс. 567,73 рубля

Размер социальной пенсии по инвалидности различается по группам инвалидности и составляет:

I группа — 10 тыс. 567,73 рубля;

II группа — 5 тыс. 283,44 рубля;

III группа — 4 тыс. 491,3 рубля.

Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом. В южных и центральных районах — 1,4; в Охе и Ногликах — 1,6; на Курильских островах — 2,0.

Изменившиеся выплаты получают 9 тысяч 50 жителей островного региона.

Среди получателей социальной пенсии у нас в регионе также проживает 1 тысяча 830 детей-инвалидов. У этой категории получателей размер социальной пенсии, уже с районным коэффициентом, с 1 апреля 2019 года составляет:

в южных и центральных районах Сахалина — 17 тыс. 753,53 рубля;

в Охинском и Ногликском районах — 20 тыс. 289,74 рубля;

на Курильских островах — 25 тыс. 362,18 рубля.

Одновременно с индексацией размера социальных пенсий повысились и соответствующие размеры других видов пенсий по государственному обеспечению. Сейчас в области проживает 27 получателей этих выплат.

Обращаем внимание. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе, социальных пенсий, производится всем пенсионерам: неработающим и работающим.

Социальные пенсии подразделяются на три вида:

Социальная пенсия по старости назначается гражданам, постоянно проживающим в РФ, а также иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет, в случае если они не имеют права на страховую пенсию.

С 2019 года по 2028 год, десять лет, - продлится переходный период, в течение которого произойдет поэтапное повышение возраста, дающего право на назначение социальной пенсии по старости. По завершении этого переходного периода социальная пенсия по старости будет назначаться: мужчинам — в 70 лет, женщинам — в 65 лет.

Для граждан из числа малочисленных народов Севера, социальная пенсия по старости по-прежнему будет назначаться при достижении возраста 50 и 55 лет, соответственно женщины и мужчины. При этом указанным гражданам социальная пенсия не выплачивается в период выполнения работы.

Социальную пенсию по случаю потери кормильца, закреплённую законом о государственном пенсионном обеспечении, получают дети, потерявшие одного или обоих родителей.

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается гражданам при отсутствии стажа работы, детям-инвалидам до 18 лет, а также инвалидам 1, 2 и 3 группы инвалидности.