Сахалинские таможенники приступили к выпуску первой партии угля в порту Шахтерска

Первую партию угля в этом году оформят на экспорт в Республику Корея сахалинские таможенники. Судно встало на рейд во вновь открытом пункте пропуска Шахтерск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможенной службе.

К западному берегу Сахалина в Татарском проливе подошло первое в этом году судно для отгрузки угля. Начал работу недавно реконструированный пункт пропуска Шахтерск, который ориентирован на экспорт угля.

Начальник Сахалинской таможни Виктор Холичев:

– На первом судне в Республику Корея планируется поставить около 77 тысяч тонн угля почти на 250 миллионов рублей. В новом здании в порту Шахтерск приступили к работе сахалинские таможенники.

Еще в прошлом году открывать и закрывать границу угольным судам приходилось в порту Холмск. После обустройства морского порта Шахтерск и сдачи его в эксплуатацию стало возможным совершать все таможенные процедуры в порту отгрузки. При этом декларации на экспорт угля по-прежнему подаются на Холмский таможенный пост Сахалинской таможни в электронном виде.