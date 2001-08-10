Российский бизнес представил новые инвестиционные проекты для развития Сахалинской области. Инвестиционный потенциал Сахалина и Курил обсуждался на деловой встрече в Москве главы региона Валерия Лимаренко с членами «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса».

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, этот клуб представляет предпринимательский актив Агентства стратегических инициатив. Одна из главных задач объединения – повышать инвестиционную привлекательность регионов и в страны в целом. На деловой встрече присутствовали 22 потенциальных инвестора. Большая часть захотела приехать в островную область, чтобы на месте изучить возможности для инвестиций в регион.

– Мы заинтересованы в эффективном диалоге с бизнесом. Наша главная задача – создавать максимально благоприятные условия для предпринимательской деятельности, чтобы компании успешно работали на Сахалине и Курилах и создавали новые рабочие места для жителей региона, – отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Так, в ходе рабочей встречи обсуждались возможности для инвестиций в традиционные отрасли региона отрасли – рыбную, лесную, нефтегазовую.

Руководство производственно-инжиниринговой компании «ЭЛБИ», которая уже поставляет энергооборудование в Сахалинскую область, предложило создать сборочный цех на Сахалине. А генеральный директор инвестиционной компании «Питер Траст» Антон Мамаев выразил желание инвестировать в Сахалинскую область на основе государственно-частного партнерства.

Один из потенциальных инвесторов готов восстановить переработку в промышленных объемах морского зверя на севере Сахалина. Проект уже разработан и одобрен Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Минсельхозом Российской Федерации. На первом этапе пакет частных инвестиций включает более 1 миллиарда рублей и создает более 100 рабочих мест для представителей коренных малочисленных народов Севера.

Интерес потенциальных инвесторов вызвали приоритетные для островного региона отрасли, которые обозначил Валерий Лимаренко, – это туризм и медицина. Например, генеральный директор ЗАО «Медицинские решения» Екатерина Мельниченко рассказала о проекте по внедрению программы управления парком медицинского оборудования на уровне субъектов Российской Федерации.

В ходе диалога прозвучало множество предложений по открытию новых предприятий на Сахалине и Курилах. Также речь шла о поддержке малого и среднего предпринимательства, мерах по улучшению делового климата.