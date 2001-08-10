Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2019
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09:52, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Российский бизнес представил новые инвестиционные проекты для развития Сахалинской области

Российский бизнес представил новые инвестиционные проекты для развития Сахалинской области

Российский бизнес представил новые инвестиционные проекты для развития Сахалинской области. Инвестиционный потенциал Сахалина и Курил обсуждался на деловой встрече в Москве главы региона Валерия Лимаренко с членами «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса».

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, этот клуб представляет предпринимательский актив Агентства стратегических инициатив. Одна из главных задач объединения – повышать инвестиционную привлекательность регионов и в страны в целом. На деловой встрече присутствовали 22 потенциальных инвестора. Большая часть захотела приехать в островную область, чтобы на месте изучить возможности для инвестиций в регион.

– Мы заинтересованы в эффективном диалоге с бизнесом. Наша главная задача – создавать максимально благоприятные условия для предпринимательской деятельности, чтобы компании успешно работали на Сахалине и Курилах и создавали новые рабочие места для жителей региона, – отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Так, в ходе рабочей встречи обсуждались возможности для инвестиций в традиционные отрасли региона отрасли – рыбную, лесную, нефтегазовую.

Руководство производственно-инжиниринговой компании «ЭЛБИ», которая уже поставляет энергооборудование в Сахалинскую область, предложило создать сборочный цех на Сахалине. А генеральный директор инвестиционной компании «Питер Траст» Антон Мамаев выразил желание инвестировать в Сахалинскую область на основе государственно-частного партнерства.

Один из потенциальных инвесторов готов восстановить переработку в промышленных объемах морского зверя на севере Сахалина. Проект уже разработан и одобрен Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Минсельхозом Российской Федерации. На первом этапе пакет частных инвестиций включает более 1 миллиарда рублей и создает более 100 рабочих мест для представителей коренных малочисленных народов Севера.

Интерес потенциальных инвесторов вызвали приоритетные для островного региона отрасли, которые обозначил Валерий Лимаренко, – это туризм и медицина. Например, генеральный директор ЗАО «Медицинские решения» Екатерина Мельниченко рассказала о проекте по внедрению программы управления парком медицинского оборудования на уровне субъектов Российской Федерации.

В ходе диалога прозвучало множество предложений по открытию новых предприятий на Сахалине и Курилах. Также речь шла о поддержке малого и среднего предпринимательства, мерах по улучшению делового климата.

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