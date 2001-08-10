Предприятия ЖКХ Сахалина задолжали за потребленную электроэнергию более 60 млн. рублей

Просроченная задолженность действующих сахалинских предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию по состоянию на начало апреля составила 60,1 млн рублей. Среди неплательщиков – компании, оказывающие услуги по тепло- и водоснабжению, предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

Среди наиболее крупных неплательщиков МУП «ЖКХ Углегорского городского поселения» с долгом 3,9 млн рублей; ООО РСО «Универсал» г. Долинска - 3,4 млн рублей; МУП «Водоканал» г. Холмска - 2,2 млн рублей, ООО «Теплотехник» г. Александровск-Сахалинского – 1,7 млн рублей.

Энергетики направили в адрес должников уведомления о предоставлении финансовых гарантий оплаты. Кроме того, в соответствии с порядком, установленным законодательством, введены ограничения в подаче электроэнергии на объекты должников, деятельность которых не может оказать влияния на качество услуг, предоставляемых компаниями ЖКХ населению и предприятиям региона. Ограничения будут действовать до полного погашения задолженности.

Сахалинэнергосбыт (филиал ПАО ДЭК), выполняющий функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности Сахалинэнерго по агентскому договору, напоминает о необходимости своевременных расчетов за электроэнергию. Миллионные долги потребителей негативно влияют на реализацию мероприятий, направленных в том числе на содержание энергооборудования в должном состоянии. В настоящее время отопительный сезон 2018-2019гг еще не закончен, но энергетики уже начинают подготовку к новому осенне-зимнему периоду. Чтобы не допустить снижения финансирования ремонтных программ, энергокомпания вынуждена усиливать меры воздействия на должников, в связи с чем ограничения в подаче электроэнергии будут продолжены, усилена судебно-исковая работа с неплательщиками.