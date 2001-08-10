Свои идеи развития туризма на островах могут предложить инвесторы и специалисты отрасли
По итогам совместной работы правительства Сахалинской области и туристического сообщества в регионе в Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) презентован проект Концепции развития туризма в Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Инвесторы и представители туристического сообщества могут предложить свои идеи развития отрасли на островах. Для этого необходимо отправить их официальным письмом в адрес Департамента туризма Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области в срок до 17 апреля 2019 года на электронную почту sport@sakhalin.gov.ru
Концепция развития туризма в Сахалинской области – публичный документ, систематизирующий основные меры по развитию отрасли в привязке к существующим и перспективным зонам притяжения туристов.
Ключевая задача концепции – на основе данных о пассажиропотоке, транспортных возможностях, природных и климатических особенностей, уровня развития сферы услуг определить наиболее перспективные районы Сахалинской области с точки зрения развития разных видов туризма; выделить существующие меры и проекты, оценить риски и предложить эффективные решения для развития туристической отрасли. Цель - синхронизировать действия всех участников отрасли и получить полноценный эффект от индустрии гостеприимства с мультипликацией на целый ряд отраслей к 2025 году.
После утверждения Концепции будут подготовлены соответствующие поручения Правительства ответственным министерствам и муниципальным образованиям о системном наполнении документа в рамках своих полномочий: при планировании, реализации мероприятий отраслевых Государственных программ в регионе учитывать и ориентироваться на приоритеты Концепции. Работа с инвесторами – проекты по приоритетным направлениям должны получать первоочередную поддержку; крупные инфраструктурные проекты должны реализовываться с учетом целей и задач Концепции.
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