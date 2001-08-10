Малоимущие сахалинцы открывают собственное дело при помощи социальных контрактов
88 социальных контрактов заключено с жителями Сахалинской области с начала года. Суть данной меры социальной поддержки в том, что островитянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ежемесячно перечисляются средства на обучение или открытие своего дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что данный вид помощи призван стимулировать сахалинцев и курильчан к преодолению жизненных трудностей.
- Цель заключения контракта – не просто «помочь деньгами» нуждающемуся, а дать возможность получить новую профессию или открыть собственное дело. Тогда в будущем человеку не придется повторно обращаться в органы соцзащиты. Мы хотим, чтобы островитяне при помощи государства самостоятельно улучшали свое благосостояние, - отметил Валерий Лимаренко.
Контракт заключается Центром социальной поддержки Сахалинской области с человеком, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Согласно ему разрабатывается программа социальной адаптации. В ней прописывают меры по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. Сумма по контракту составляет от пяти до двадцати тысяч рублей в месяц. Соглашение заключается на срок от 3 месяцев до 1 года.
Многодетная мама Анна Долинская при помощи средств социального контракта открыла ателье. Женщина занимается шитьем всю сознательную жизнь.
- Шью повседневную одежду для женщин, праздничные платья для девочек, купальники для спортивной гимнастики. Социальный контракт – колоссальная помощь. В многодетной семье все средства идут на детей, на свое развитие их не хватает. Контракт дает возможность реализоваться маме, выйти в люди и быть полезной не только своей семье, но и обществу, - сказала Анна Долинская.
В большинстве случаев на средства, полученные по социальному контракту, люди открывают свое дело или обзаводятся подсобным хозяйством. Сахалинцы начинают заниматься разведением крупного рогатого скота, птицы, выращиванием растений. Чаще всего в качестве «своего дела» островитяне выбирают направления индустрии красоты. Это парикмахерские, косметологические и косметические услуги. Также открывают необычные производства: изготовление интерьерной куклы, украшений, натуральной косметики, организация питомников собак (разведение племенных щенков), домашняя кулинария и другое. На средства, полученные в рамках контракта они приобретают необходимое оборудование, мебель, расходные материалы, повышают квалификацию, оплачивают аренду помещения.
В региональном министерстве социальной защиты отмечают, что количество обращений на заключение социального контракта не ограниченно. Поэтому если сразу не удалось достигнуть намеченных целей, то сахалинцы и курильчане имеют возможность обратиться за данной мерой поддержки несколько раз.
Для заключения социального контракта гражданину необходимо обратиться в Центр социальной поддержки Сахалинской области с заявлением и необходимым пакетом документов. Он должен определить направление деятельности, на которую желает направить деньги. Совместно с сотрудником Центра составить программу социальной адаптации и ежемесячно предоставлять в Центр отчет о расходовании средств и выполнении мероприятий программы социальной адаптации.
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта не влечет за собой прекращения других выплат, предоставляемых семье государством. Для получения более подробной информации необходимо обращаться в территориальные отделения ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», либо по телефонам: 494-278, 494-276.
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