ВТБ Лизинг развивает сотрудничество с Якутией

10 апреля генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провели рабочую встречу. Переговоры состоялись в Санкт-Петербурге в рамках V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ на Дальнем Востоке.

Стороны обсудили участие ВТБ Лизинг в реализации проектов на территории Якутии и повышении инвестиционной привлекательности региона, в том числе с помощью инструментов поддержки ключевых отраслей экономики республики (нефтегазовой и угольной промышленности, авиасегмента и судоходства) со стороны Группы ВТБ.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «На встрече обсудили вопросы работы ВТБ Лизинг на территории Республики. Клиентами ВТБ Лизинг являются как крупнейшие компании - Мечел, Роснефть, Росгеология, Аэропорт Якутск, так и компании среднего и малого бизнеса».