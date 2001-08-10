Инвесторы из Китая предлагают Южно-Сахалинску услуги по строительству жилья

В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями строительной инвестиционной корпорации из Китая Changsha Broad Oriental Construction, которая в том числе специализируется на строительстве жилья, административных и социальных объектов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказал глава делегации Джан Тьенгоу, их компания является одной из ведущих в Китае по строительству жилья с использованием современных технологий. Есть и мировой опыт работы. Они уже знакомы с Южно-Сахалинском и готовы предложить правительству области и администрации города свой опыт по созданию комфортных условий для жизни южносахалинцев и развития города.

В первую очередь инвесторов интересует возможность строительства на территории Южно-Сахалинска завода, где будут производить все необходимые конструкции для возведения домов. Компания специализируется на строительстве жилых объектов от 3 до 8 этажей, возможно и выше. При этом проекты выполнены с учетом сейсмических параметров территории. Производительность завода позволит обеспечивать строительство до 100 тысяч квадратных метров жилья в год.

Мэр Сергей Надсадин, отметил, что строительство жилья - сейчас главная задача, которую ставит перед муниципалитетом глава региона. В областном центре реализуется ряд программ по обеспечению населения качественным жильем, действует программа по переселению из ветхого и аварийного фонда. И, чтобы закрыть потребность, необходимо наращивать объемы строительства. Задача - увеличить темпы до 250-300 тысяч квадратных метров в год. И опыт китайской корпорации мог бы оказаться полезным.

Представителям делегации рассказали о механизмах реализации инвестиционных проектов на территории области и города. В ближайшее время от китайской стороны ждут уточнения деталей предлагаемого инвестиционного проекта, а также требований для подбора земельного участка для размещения завода.