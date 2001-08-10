Островные пенсионеры могут получить талоны для проезда к месту отдыха на территории России и обратно
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями «Аврора» и «Аэрофлот – Российские авиалинии» для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Как сообщили ТИА «Острова» в отделении фонда, авиарейсы осуществляются из Южно-Сахалинска в города центральной России и Дальнего Востока: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток.
В Южно-Сахалинск также могут прилететь жители Охи и курильских островов. В наличии специальные талоны для приобретения авиабилетов по направлениям:
- Оха – Южно-Сахалинск – Оха;
- Курильск – Южно-Сахалинск – Курильск;
- Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – Южно-Курильск.
Если до места отдыха пенсионер планирует доехать на железнодорожном транспорте или совместить авиа- и ж/д поездку, то талоны можно получить на оба этих вида транспорта.
Правом на бесплатный проезд к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года могут воспользоваться неработающие пенсионеры — получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Для получения специальных талонов для дальнейшего их обмена на авиабилеты в транспортной организации, пенсионеру надо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий предстоящее пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте отдыха.
Если пенсионер планирует проживать у родственников или друзей, то необходимо представить документ, подтверждающий, что пенсионер будет находиться на отдыхе именно в этом населённом пункте в конкретный период времени. Таким документом может быть и телеграмма или пригласительное письмо. Оно может быть оформлено в произвольной форме и без каких-либо требований по нотариальному удостоверению подписи гражданина. Образец телеграммы представлен на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Информация для жителей региона».
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