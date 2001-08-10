В первом квартале 2019 года сахалинские правопреемники получили около 5 миллионов рублей
В первом квартале нынешнего года правопреемники на Сахалине и Курилах получили около 5 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.
Пенсионный фонд по заявлениям правопреемников выплачивает пенсионные накопления умершего застрахованного лица, за которого при жизни уплачивались обязательные страховые взносы на накопительную пенсию.
В клиентские службы территориальных органов ПРФ по Сахалинской области за три месяца 2019 года за накопительной пенсией своих умерших родственников обратилось 77 человек.
В островном регионе в нынешнем году принято 90 положительных решений (в том числе по заявлениям, принятым в декабре 2018 года) о выплате пенсионных накоплений правопреемникам на общую сумму 4 млн. 786 тыс. рублей.
Пенсионные накопления перечисляются правопреемникам в случае смерти застрахованного лица до момента назначения ему накопительной пенсии.
С 2002 года пенсионные накопления формировались у женщин 1957 года рождения и моложе и у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе. А с января 2009 года они появились у всех, кто вступил и участвует в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, уплачивая добровольные дополнительные страховые взносы.
Накопительная пенсия формировалась до 2014 года из уплачиваемых работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. С 2014 года федеральным законодательством наложен мораторий на формирование пенсионных накоплений из уплачиваемых работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников.
Это не «заморозка пенсионных накоплений» и тем более не «изъятие денежных средств, отложенных на старость».
Дело в том, что уже существующие у гражданина пенсионные накопления — остаются в его полном распоряжении и никакой «заморозке» не подвергаются. Просто они перестают пополнятся новыми страховыми взносами, уплачиваемыми работодателем в систему обязательного пенсионного страхования.
Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование полной страховой пенсии этого же гражданина. Другими словами, страховая пенсия теперь формируется не из 10% страховых взносов, уплачиваемых работодателем, а из всех 16%.
Пенсионные накопления по-прежнему находятся в выбранных гражданами управляющих компаниях (государственной - Внешэкономбанк или частных) и негосударственных пенсионных фондах для дальнейшего инвестирования и получения предполагаемого дохода.
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