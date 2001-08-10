В Южно-Сахалинске началась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию региона. С 17 по 19 апреля будет рассмотрено более 100 проектных инициатив в разных отраслях экономики и социальной сфере. Лучшие из них лягут в основу стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года. Эта работа проводится также для формирования национальной программы развития Дальнего Востока.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства области, разработка новой стратегии началась по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. На серии круглых столов, которые прошли с 3 по 5 апреля, представители региональных властей, бизнеса и общественности озвучили приоритеты социально-экономического развития островов. Свои предложения также внесли эксперты центра стратегических разработок «Северо-Запад».

– На стратегической сессии нам нужно коллективно проанализировать все проекты и выбрать те инициативы, которые сделают жизнь на Сахалине и Курилах более комфортной, – отметил в своем обращении к участникам Валерий Лимаренко. – На сессии будут работать 140 сахалинских специалистов и 80 приглашенных экспертов. За три дня вместе нам предстоит определить приоритеты развития по всем ключевым сферам.

Участники мероприятия разделились на 11 секций. Часть из них посвящена ведущим для островной области отраслям экономики: лесному, угольному, рыбохозяйственному и нефтегазовому комплексам. Добывающая промышленность сегодня обеспечивает большую часть валового регионального продукта, который по итогам прошлого года составил более 1,1 триллиона рублей.

По словам Валерия Лимаренко, высокие экономические показатели – не повод останавливаться на достигнутом. В структуре ВРП некоторые перспективные отрасли сегодня занимают доли процента – к примеру, информационные технологии. Перед сахалинским правительством поставлены задачи о более широком использовании современных технологий. Цифровой сегмент должен занять около четверти рынка островного региона. Это позволит заложить основы для долгосрочного экономического роста.

– В радиусе трех тысяч километров от Сахалинской области находятся более пяти мегаполисов, крупнейших экономических центров Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот контекст очень важен для развития островов. Можно перенимать от соседей тенденцию на цифровизацию, использование «умных» материалов и новых систем управления, – сказал Петр Щедровицкий – ведущий стратегической сессии, член правления центра стратегических разработок «Северо-Запад» и член экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.

В стратегической сессии принимают участие депутаты областной Думы. По словам парламентариев, такой формат работы позволяет свежим взглядом взглянуть на приоритеты развития Сахалина и Курил, услышать мнение не только отраслевых специалистов, но и экспертов из других областей.

– Для меня большой интерес представляет секция лесного комплекса. Его развитие сегодня может быть связано с деревянным домостроением, что особенно востребовано в сельской местности. Также прозвучали идеи по возрождению картонного производства, – рассказал депутат областной Думы Александр Болотников.

На секциях стратегической сессии также рассматриваются перспективы сельского хозяйства и продовольственной промышленности, строительства и транспортной инфраструктуры. Отдельные секции посвящены здравоохранению, образованию, туризму и повышению эффективности муниципального управления.

На образовательной секции подняли вопрос качества профессионального образования. Один из проектов – межрегиональный центр компетенций, где будет идти подготовка студентов изо всех регионов Дальнего Востока.

– Будущие работники сферы услуг смогут пройти обучение по высоким стандартам международного движения WorldSkills, – пояснил директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев. – Также на секции подчеркивалась важность взаимодействия образовательных учреждений и работодателей. Необходимо выяснять кадровую потребность и экстерном готовить специалистов, востребованных на предприятиях.

Заместитель директора института территориального планирования «Урбаника» (Москва) Максим Перов принял участие в обсуждении архитектурного облика Южно-Сахалинска.

– Прозвучало множество идей, которые действительно способны улучшить внешний вид города. Стратегическая сессия хороша тем, что здесь разговор идет «без погон». Каждый свободно делится своими идеями, и они оформляются в проекты с конкретными шагами, ресурсами, сроками и исполнителями, – отметил эксперт из Москвы.

Мероприятие проводится в форме организационно-деятельностной игры: решение сложных проблем формируется за короткое время благодаря коллективной работе. В первый день участники представят все проектные инициативы, во второй – рассмотрят их с критической стороны. На третий день появится рейтинг проектов и дорожная карта их реализации. Инициативы, которые поддержат жители Сахалинской области, станут основой стратегии социально-экономического развития Сахалина и Курил. Этот метод Петр Щедровицкий неоднократно успешно применял для решения проблемных вопросов, в том числе в Приволжском федеральном округе и крупных бизнес-корпорациях.