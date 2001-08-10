На Сахалине должники за электроэнергию могут заключить соглашение о поэтапном расчете

В Сахалинской области с начала года 368 потребителей электроэнергии (физические лица) воспользовались возможностью поэтапной выплаты накопившейся задолженности. Ими были заключены соглашения о реструктуризации долга на общую сумму 4,6 млн рублей. Остальным неплательщикам, чей долг превышает два норматива потребления, установленного в регионе, подача электроэнергии будет ограничена. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».

Подписанное соглашение и индивидуальный график платежей дают потребителю возможность не только оплачивать просроченную задолженность по частям, но и пользоваться электроэнергией в прежнем объеме, даже если долг пока полностью не погашен.

Сроки действия соглашения - от трех до шести месяцев, в отдельных случаях – до года. Первый взнос - не менее 30% от суммы долга. Он должен быть оплачен на момент заключения соглашения. На протяжении согласованного периода необходимо оплачивать текущее потребление и часть задолженности в соответствии с графиком. Нарушение установленных условий приведет к введению ограничений в подаче электроэнергии. Возобновление электроснабжения в полном объеме возможно только после погашения всей задолженности, а также оплаты услуг по восстановлению доступа к сетям ПАО «Сахалинэнерго».

При взыскании задолженности Сахалинэнергосбыт (филиал ПАО ДЭК), выполняющий функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности Сахалинэнерго по агентскому договору, использует все меры, предусмотренные законодательством, в том числе - ограничение электроснабжения. Чтобы жилье не обесточили за долги, необходимо оплачивать потребленную электроэнергию до 25-го числа каждого месяца любым удобным способом: посредством онлайн-ресурсов или «Автоплатежа», в почтовых и банковских отделениях, в кассах абонентских отделов Сахалинэнергосбыта.