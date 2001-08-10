Японские туроператоры намерены сотрудничать с сахалинскими коллегами

В Южно-Сахалинске на встрече с представителями туристического сообщества Японии была представлена концепция развития отрасли туризма в островном регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Основными ее направлениями стали культурно-познавательный, горнолыжный, экологический, экстремальный, рыболовный, этнографический и гастрономический туризм.

– Мы хотим развивать экстремальные виды, для этого разрабатываются туристические маршруты на снегоходах. Также нашим гостям интересна рыбалка, которая на Сахалине и Курилах хороша круглый год, – рассказала руководитель департамента туризма областного министерства спорта, туризма и молодежной политики Наталья Пахолкова.

- Главами наших государств поставлена амбициозная задача вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Одной из перспективных сфер является туризм, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Артем Подшивалов, приветствуя японскую делегацию.

В Сахалинской области есть успешные примеры сотрудничества с японскими коллегами в туристической сфере. «Хонока Сахалин», созданная с участием хоккайдской компании, является резидентом территории опережающего развития «Горный воздух» и реализует проект строительства бальнеологического комплекса в Южно-Сахалинске.

– Япония является лидером среди других стран, туристы из которых посещают Сахалинскую область. Чтобы к нам приезжало еще больше гостей из Страны восходящего солнца, мы создаем комфортную и современную инфраструктуру гостеприимства, развиваем транспортное направление. –– Уже летом этого года мы хотим увеличить туристический поток из обеих стран. С японской стороны туроператоры очень заинтересованы в сотрудничестве с сахалинскими коллегами, – рассказал заместитель председателя Ассоциации туроператоров Японии Дзюнго Кикума. – Наши туристы любят смотреть на цветы, которые растут на Сахалине, природу острова, наследие японского периода, но мы хотим расширить список развлечений. Например, можно познакомить туристов с сахалинской кухней. Жители Японии знают, что на острове очень вкусные морепродукты.

Все нововведения найдут отражение в концепции развития туризма в Сахалинской области. Разработкой этого документа занимались не только специалисты департамента туризма областного минспорта, но и представители туристических компаний региона, а также инвесторы.