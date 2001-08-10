Тихоокеанское
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Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2018 года

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2018 года

Пенсионный фонд России (ПФР) подвел итоги переходной кампании 2018 года по переводу гражданами пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении фонда по Сахалинской области, за прошлый год застрахованные лица подали в ПФР 1,96 млн. заявлений о переводе средств. По сравнению с кампанией 2017 года этот показатель уменьшился в три раза. Положительные решения были вынесены по 1,6 млн. заявлений, то есть по 81,6% всех принятых к рассмотрению заявлений.

В соответствии с удовлетворенными заявлениями больше всего участников переходной кампании (936 тыс. человек, или 58,5%) перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. При этом 78,7 тыс. застрахованных лиц сделали это в связи с реорганизацией НПФ. Остальные переходы распределились следующим образом:

  • 587,3 тыс. человек (36,7% всех участников кампании) перевели пенсионные накопления из ПФР в НПФ;
  • 74 тыс. человек (4,6%) вернулись из НПФ в ПФР;
  • 2,7 тыс. участников (0,2%) сменили управляющую компанию, оставшись в ПФР.

По 346,2 тыс. принятых в течение 2018 года заявлений вынесен отказ. Как и раньше, наибольшее число решений об отказе принято в связи с дублированием заявлений, то есть подачей одним человеком нескольких заявлений, в то время как по закону к рассмотрению может приниматься только одно, поступившее на более позднюю дату. По этой причине не были удовлетворены 113,7 тыс. заявлений (32,8% всех неудовлетворенных).

В отношении 107,8 тыс. заявлений (31,1% всех неудовлетворенных) отказ вынесен из-за отсутствия договора обязательного пенсионного страхования между застрахованным лицом и НПФ, в который планировался переход.

Почти 100 тыс. заявлений (28,8% неудовлетворенных) подано с различными ошибками, в числе которых: неверный тип заявления (77,5 тыс. заявлений, или 22,4%), перевод пенсионных накоплений после обращения за назначением накопительной пенсии (9 тыс. заявлений, или 2,6%), перевод пенсионных накоплений в фонд, в котором они и так находились (7,2 тыс. заявлений, или 2,1%), подача нескольких заявлений в один день (5,8 тыс. заявлений, или 1,7%).

По итогам переходной кампании Пенсионный фонд России передал в негосударственные пенсионные фонды 40,4 млрд. рублей и 0,3 млрд. рублей направил в управляющие компании.

Сумма инвестиционного дохода, зачисленная ПФР в резерв по обязательному пенсионному страхованию в результате досрочного перехода граждан из ПФР в НПФ, составила 11,4 млрд. рублей.

Сегодня пенсионные накопления в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» формируют 39,05 млн. застрахованных лиц, в негосударственных пенсионных фондах – 37,49 млн. граждан, в частных управляющих компаниях – 0,3 млн. граждан.

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