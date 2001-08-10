Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2018 года
Пенсионный фонд России (ПФР) подвел итоги переходной кампании 2018 года по переводу гражданами пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).
Как сообщили ТИА «Острова» в управлении фонда по Сахалинской области, за прошлый год застрахованные лица подали в ПФР 1,96 млн. заявлений о переводе средств. По сравнению с кампанией 2017 года этот показатель уменьшился в три раза. Положительные решения были вынесены по 1,6 млн. заявлений, то есть по 81,6% всех принятых к рассмотрению заявлений.
В соответствии с удовлетворенными заявлениями больше всего участников переходной кампании (936 тыс. человек, или 58,5%) перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. При этом 78,7 тыс. застрахованных лиц сделали это в связи с реорганизацией НПФ. Остальные переходы распределились следующим образом:
- 587,3 тыс. человек (36,7% всех участников кампании) перевели пенсионные накопления из ПФР в НПФ;
- 74 тыс. человек (4,6%) вернулись из НПФ в ПФР;
- 2,7 тыс. участников (0,2%) сменили управляющую компанию, оставшись в ПФР.
По 346,2 тыс. принятых в течение 2018 года заявлений вынесен отказ. Как и раньше, наибольшее число решений об отказе принято в связи с дублированием заявлений, то есть подачей одним человеком нескольких заявлений, в то время как по закону к рассмотрению может приниматься только одно, поступившее на более позднюю дату. По этой причине не были удовлетворены 113,7 тыс. заявлений (32,8% всех неудовлетворенных).
В отношении 107,8 тыс. заявлений (31,1% всех неудовлетворенных) отказ вынесен из-за отсутствия договора обязательного пенсионного страхования между застрахованным лицом и НПФ, в который планировался переход.
Почти 100 тыс. заявлений (28,8% неудовлетворенных) подано с различными ошибками, в числе которых: неверный тип заявления (77,5 тыс. заявлений, или 22,4%), перевод пенсионных накоплений после обращения за назначением накопительной пенсии (9 тыс. заявлений, или 2,6%), перевод пенсионных накоплений в фонд, в котором они и так находились (7,2 тыс. заявлений, или 2,1%), подача нескольких заявлений в один день (5,8 тыс. заявлений, или 1,7%).
По итогам переходной кампании Пенсионный фонд России передал в негосударственные пенсионные фонды 40,4 млрд. рублей и 0,3 млрд. рублей направил в управляющие компании.
Сумма инвестиционного дохода, зачисленная ПФР в резерв по обязательному пенсионному страхованию в результате досрочного перехода граждан из ПФР в НПФ, составила 11,4 млрд. рублей.
Сегодня пенсионные накопления в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» формируют 39,05 млн. застрахованных лиц, в негосударственных пенсионных фондах – 37,49 млн. граждан, в частных управляющих компаниях – 0,3 млн. граждан.
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