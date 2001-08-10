Пассажирская компания «Сахалин» начинает продажу билетов на «дачные поезда»

С 27 апреля начнет курсировать пригородный поезд Южно-Сахалинск-Новодеревенская. Так называемый «дачный поезд» пользуется популярностью у сахалинцев, которые имеют участки в этих районах. По традиции в этот день пассажирская компания «Сахалин» подготовила небольшие сувениры для своих постоянных клиентов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе компании.

С 1 мая также будут запущены пригородные поезда Холмск- 77 км ПК9 и Поронайск-Победино.

В билетных кассах уже началась продажа проездных документов на данные направления. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 71 29 94 информационно справочная АО ПКС.