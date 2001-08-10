На Сахалине откроется новая автомобильная газозаправочная станция

Еще одна газозаправка в Южно-Сахалинске появится во второй половине года на пересечении улиц Пуркаева и Железнодорожной. Такая информация была озвучена сегодня на совещании в областном правительстве, которое провел глава региона Валерий Лимаренко.

К началу года в Сахалинской области газомоторное топливо использовали 518 автомобилей. До конца 2019-го на природном газе будет ездить 1 тысяча машин. А в 2025 году показатель вырастет в пять раз. Это лишь около 2 процентов всего автотранспорта на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Такие темпы роста являются слишком низкими, – отметил Валерий Лимаренко, заслушав доклад регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации. - В регионе, где в больших объемах добываются углеводороды, жители должны дышать чистым воздухом, не загрязненным выхлопными газами.

Основным сдерживающим фактором для перевода транспорта на метан является отсутствие автомобильных газозаправочных станций (АГНКС) в районах области. На совещании были поставлены задачи – сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.

Сегодня на Сахалине действуют две газозаправки в Южно-Сахалинске. Первая - компании «Газпром газомоторное топливо» - заправляет все виды автотранспорта. Вторая - производственно-строительной компании «Сахалин» – только для передвижных газовых заправщиков.

В ближайшие годы будет введено еще семь АГНКС. Появится новая станция в областном центре, а также заправки в Тымовском, Макарове, Ногликах, Поронайске, Корсакове и Долинске. Часть затрат на строительство предпринимателям компенсируют из федерального и регионального бюджета.

Кроме того, будет приобретено шесть передвижных газовых заправщиков: для Невельска, Холмска, Анивы, Смирных, Ильинского и Охи. С марта этого года ПАГЗ уже работает в Корсакове, где обслуживает муниципальную технику и автотранспорт совхоза «Корсаковский».

В Сахалинской области действуют меры поддержки по переводу транспорта на голубое топливо. Муниципальным образованиям предоставляются субсидии на закупку газовых автобусов и техники ЖКХ. Сахалинским автовладельцам возмещают 70 процентов затрат на переоборудование машин, а льготникам – 100 процентов. Транспортный налог для авто, работающих на метане, снижен в два раза.

В 2019 году будет приобретено 7 газовых автобусов для Невельского и Корсаковского районов, 32 единицы коммунальной техники для Холмского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска, а также 10 машин для сельхозпредприятий. На эти цели в бюджете предусмотрено более 258 миллионов рублей. Свыше 9 миллионов направят на субсидии для сахалинцев, которые переоборудуют свои авто.

Ранее глава региона поставил перед сахалинским правительством задачу – к 2021 году удвоить уровень газификации области и довести этот показатель до 65 процентов. К 2025 году область должна быть полностью газифицирована с помощью сетевого газа и СПГ. Уже сегодня газ подведен к селам Березняки и Старорусское, возможность подключения получили 200 домов. Строится первый этап межпоселкового газопровода «Восточный» в Южно-Сахалинске. Началась совместная с «Газпромом» актуализация Генеральной схемы газоснабжения и газификации области.