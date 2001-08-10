Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта

Поддержку Игоря Шувалова получила программа модернизации Корсаковского морского торгового порта. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, сегодняшние максимальные глубины достигают 10,5 метров, после реконструкции эти параметры увеличатся до 14 метров. Работы по удлинению причалов и углублению дна позволят принимать круизные лайнеры и крупнотоннажные суда. Новый грузопассажирский терминал повысит транспортную доступность острова и его привлекательность для туристов. В морскую гавань смогут заходить до 40 судов океанского класса с несколькими тысячами пассажиров на борту. Грузооборот после модернизации порта вырастет в три раза и достигнет 3 миллионов тонн в год.

– Для нас большой интерес представляет развитие Корсаковского порта, который находится на перекрестке морских транспортных путей из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это важнейшие не только грузовые, но и пассажирские ворота. Для реализации таких важных инвестпроектов мы готовы предоставлять долгосрочное финансирование на льготных условиях, – сказал председатель ВЭБ.РФ

Модернизацию порта в Корсакове планируется проводить на условиях государственно-частного партнерства. Как отметил Валерий Лимаренко, Инвестиции Национального института развития позволят быстрее запустить проект по улучшению транспортной инфраструктуры в Сахалинской области и ряд других важных инициатив.

– Корсаковский порт мы рассматривает как важнейшее звено в развитии туристической отрасли не только Сахалинской области, но и России. Жители Японии, Китая, Кореи проявляют большой интерес к восточным рубежам нашей страны. Модернизация морской гавани на юге Сахалина позволит увеличить туристический поток, например, в Петропавловск-Камчатский. Для круизных лайнеров удобно совершать остановку в Корсакове по пути на Камчатку, – рассказал врио губернатора Сахалинской области.

Чтобы сделать Корсаков точкой притяжения для туристов, в приморском городе обустроят набережную. Сегодня к побережью примыкает промышленная зона, склады, железнодорожные пути. Туристы с круизных лайнеров прибывают на режимную территорию Минобороны.

Как рассказал мэр Корсакова Тимур Магинский, в городе предполагается обустроить современный морской вокзал и привокзальную площадь. Здесь будут работать рыбный ресторан и сувенирные и гастрономические лавки. Эта зона отдыха в едином архитектурном стиле соединится с набережной реки Корсаковка, где разместится воднооздоровительный спа-центр.

На совещании представили и ряд других инвестиционных проектов. В частности, в Южно-Сахалинске планируется построить хирургический корпус областной клинической больницы. В современном учреждении разместятся более 340 коек (в нынешнем корпусе – 244). Расширение медицинских площадей позволит проводить около 20 тысяч операций в год, и сахалинцам не придется выезжать за медицинской помощью за пределы островного региона.

Другой проект подразумевает широкое использование малотоннажного СПГ – то есть сжиженного природного газа в баллонах для транспортировки. Таким образом, голубым топливом будут обеспечены жители и предприятия тех населенных пунктов, где не протянут газопровод.

Команда руководителей Национального института развития во главе с Игорем Шуваловым поддержала сахалинские инициативы и выразила готовность финансировать их на льготных условиях. ВЭБ.РФ является единственным акционером Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

С 2015 года ФРДВ инвестировал в экономику макрорегиона более 33 миллиардов рублей. Почти треть льготного финансирования была направлена в Сахалинскую область. Эти средства, в частности, были выделены на создание инфраструктуры для Сахалинской ГРЭС-2, а также на строительство новых паромов для переправы Ванино-Холмск.