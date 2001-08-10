Тихоокеанское
информационное агентство
24 Апреля 2019
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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта

Поддержку Игоря Шувалова получила программа модернизации Корсаковского морского торгового порта. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, сегодняшние максимальные глубины достигают 10,5 метров, после реконструкции эти параметры увеличатся до 14 метров. Работы по удлинению причалов и углублению дна позволят принимать круизные лайнеры и крупнотоннажные суда. Новый грузопассажирский терминал повысит транспортную доступность острова и его привлекательность для туристов. В морскую гавань смогут заходить до 40 судов океанского класса с несколькими тысячами пассажиров на борту. Грузооборот после модернизации порта вырастет в три раза и достигнет 3 миллионов тонн в год.

– Для нас большой интерес представляет развитие Корсаковского порта, который находится на перекрестке морских транспортных путей из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это важнейшие не только грузовые, но и пассажирские ворота. Для реализации таких важных инвестпроектов мы готовы предоставлять долгосрочное финансирование на льготных условиях, – сказал председатель ВЭБ.РФ

Модернизацию порта в Корсакове планируется проводить на условиях государственно-частного партнерства. Как отметил Валерий Лимаренко, Инвестиции Национального института развития позволят быстрее запустить проект по улучшению транспортной инфраструктуры в Сахалинской области и ряд других важных инициатив.

– Корсаковский порт мы рассматривает как важнейшее звено в развитии туристической отрасли не только Сахалинской области, но и России. Жители Японии, Китая, Кореи проявляют большой интерес к восточным рубежам нашей страны. Модернизация морской гавани на юге Сахалина позволит увеличить туристический поток, например, в Петропавловск-Камчатский. Для круизных лайнеров удобно совершать остановку в Корсакове по пути на Камчатку, – рассказал врио губернатора Сахалинской области.

Чтобы сделать Корсаков точкой притяжения для туристов, в приморском городе обустроят набережную. Сегодня к побережью примыкает промышленная зона, склады, железнодорожные пути. Туристы с круизных лайнеров прибывают на режимную территорию Минобороны.

Как рассказал мэр Корсакова Тимур Магинский, в городе предполагается обустроить современный морской вокзал  и привокзальную площадь. Здесь будут работать рыбный ресторан и сувенирные и гастрономические лавки. Эта зона отдыха в едином архитектурном стиле соединится с набережной реки Корсаковка, где разместится воднооздоровительный спа-центр.

На совещании представили и ряд других инвестиционных проектов. В частности, в Южно-Сахалинске планируется построить хирургический корпус областной клинической больницы. В современном учреждении разместятся более 340 коек (в нынешнем корпусе – 244). Расширение медицинских площадей позволит проводить около 20 тысяч операций в год, и сахалинцам не придется выезжать за медицинской помощью за пределы островного региона.

Другой проект подразумевает широкое использование малотоннажного СПГ – то есть сжиженного природного газа в баллонах для транспортировки. Таким образом, голубым топливом будут обеспечены жители и предприятия тех населенных пунктов, где не протянут газопровод.

Команда руководителей Национального института развития во главе с Игорем Шуваловым поддержала сахалинские инициативы и выразила готовность финансировать их на льготных условиях. ВЭБ.РФ является единственным акционером Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

С 2015 года ФРДВ инвестировал в экономику макрорегиона более 33 миллиардов рублей. Почти треть льготного финансирования была направлена в Сахалинскую область. Эти средства, в частности, были выделены на создание инфраструктуры для Сахалинской ГРЭС-2, а также на строительство новых паромов для переправы Ванино-Холмск.

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