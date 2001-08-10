В Сахалинской области назначается региональная социальная доплата к пенсии. На 1 января 2019 года региональная социальная доплата выплачивалась органами социальной защиты Сахалинской области 16 тысячам 312 неработающим пенсионерам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

1 апреля Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Всем неработающим пенсионерам, у которых материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

Федеральная социальная доплата назначается и выплачивается территориальными органами ПФР. Основание: установленная величина ПМП в регионе проживания - меньше величины ПМП в целом по России.

Региональная социальная доплата назначается и выплачивается органами социальной защиты региона. Основание: установленная величина ПМП в регионе проживания — больше величины ПМП в целом по России

Под материальным обеспечением подразумевается не только получаемая неработающим пенсионером страховая или социальная пенсия.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;

дополнительного материального (социального) обеспечения;

срочной пенсионной выплаты;

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

По прежним правилам социальная доплата к пенсии предоставлялась с целью доведения общей суммы материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания.

Новый Федеральный закон направлен на повышение уровня материального обеспечения пенсионеров.

Он определяет порядок выплаты сумм индексации или корректировки пенсий, а также ежемесячных денежных выплат, сверх установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума пенсионера.

В частности, Федеральным законом предусматривается, что размер индексации пенсии и ЕДВ, произведенной в текущем году — не учитывается при определении размера социальной доплаты к пенсии. Указанный порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Уточняем. Изменения в законе позволяют сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. В итоге, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок распространяется на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий, февральскую индексацию ЕДВ и индексацию социальных пенсий с 1 апреля.

Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ и подавать какие-либо заявления.

В Сахалинской области назначается региональная социальная доплата к пенсии, так как прожиточный минимум пенсионера на островах выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП. Выплачивается региональная социальная доплата к пенсии органами социальной защиты Сахалинской области.

На 1 января 2019 года региональная социальная доплата выплачивалась 16 тыс. 312 неработающим пенсионерам.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области, для назначения региональной социальной доплаты к пенсии, будет устанавливаться на соответствующий финансовый год законом Сахалинской области в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и доводится уполномоченным органом исполнительной власти области до сведения ПФР не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена.