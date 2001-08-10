Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году
В Южно-Сахалинске состоялась встреча мэра Сергея Надсадина и представителей территориальных общественных самоуправлений города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В начале встречи мэр обратился к собравшимся и поблагодарил за плодотворную и успешную работу по созданию комфортной городской среды. Глава Южно-Сахалинска отметил, что ТОС - одна из наиболее эффективных форм объединения граждан для решения вопросов общего самоуправления, которая вместе с тем не подменяет и не отменяет работу управляющих компаний и муниципальной власти по благоустройству территорий.
Сегодня в Южно-Сахалинске создано 29 ТОС, объединивших свыше 4 тысяч человек, которые при поддержке администрации города благоустраивают дворы, устанавливают детские и спортивные площадки, проводят озеленение, организовывают видеонаблюдение за дворовой территорией.
- Ваш пример - хорошая иллюстрация того, как неравнодушие к судьбе родного города и желание изменить его к лучшему приносят реальный результат, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин.
На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив. Мэр поручил проработать этот вопрос. Также возникла идея включить камеры видеонаблюдения, ранее установленные ТОС, в общегородскую систему, чтобы все случаи вандализма в отремонтированных дворах оперативно обрабатывались и предотвращались. Как рассказали на встрече, представители ТОС должны сделать запрос в администрацию, их камеры будут изучены специалистами и в случае соответствия нормативам интегрированы в цифровую среду города.
По итогам встречи Сергей Надсадин поставил перед подчиненными три первоочередные задачи в работе с ТОС. Во-первых, активизировать работу по их созданию на территории всего города. Во-вторых, рассмотреть вопрос о возможности увеличения финансирования ТОС в рамках муниципального бюджета уже в текущем году. И, в-третьих, ТОС, которые подадут документы до 6 мая, должны получить финансирование уже к концу летнего сезона.
- В 2019 году на участие в конкурсе на получение грантов от ТОС Южно-Сахалинска уже поступило 17 заявок. Все они будут профинансированы, - отметил глава города. - Однако, принимая во внимание важность и значимость ТОС для Южно-Сахалинска в целом, мы приняли решение продлить срок проведения конкурса и увеличить финансирование проектов до 500 тысяч рублей. Что самое важное, эти деньги люди смогут получить уже в конце лета и осенью реализовать свои проекты. Работу по сопровождению администрацией вновь образованных ТОС беру под свой личный контроль.
Подробную консультацию по созданию ТОС и условиям участия в конкурсе можно получить в администрации Южно-Сахалинска (ул. К.Маркса, 51, каб. 211, 214), по телефону 300-814 (доб. 1, 7) и по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2374.
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