Авиакомпания «Аврора» открывает бронирование авиабилетов по субсидированным тарифам

Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», открывает предварительное бронирование авиабилетов по субсидированным тарифам из Южно-Сахалинска в города Дальнего Востока. Предварительное бронирование авиабилетов экономического класса открыто на рейсы авиакомпании «Аврора» по трем направлениям, которые будут выполняться с 1 июня 2019 года.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе авиакомпании, размер субсидированного тарифа в одну сторону составляет: Южно-Сахалинск - Благовещенск - 5640 рублей, Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский - 5640 рублей, Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - 3705 рублей. Такие же тарифы действуют на перелеты в обратном направлении.

Льготные авиабилеты на рейсы авиакомпании «Аврора» предлагаются в рамках проекта Правительства Сахалинской области по субсидированию региональных авиаперевозок.

Специальные тарифы действительны для граждан Российской Федерации и других стран.

Авиабилеты можно забронировать в контакт-центре по телефону 8-800-25-49-88, в собственных офисах продаж авиакомпании «Аврора» и уполномоченных агентов.