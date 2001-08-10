Сахалинские муниципалитеты готовятся к борьбе за бюджетные миллионы

С 1 по 20 мая в Сахалинской области пройдет областное голосование за инициативы в рамках проекта «Развитие территорий». Каждый сахалинец и курильчанин сможет поддержать два предложения от двух разных районов области. Всего на голосование вынесли 32 проекта от всех 18 муниципалитетов.

Программа реализуется при поддержке главы региона. В этом году общий бюджет, который распределят между победившими предложениями, составил 1 миллиард рублей. Это самая большая сумма среди всех российских регионов, запустивших у себя аналогичные проекты. Каждый победитель будет претендовать на сумму до 100 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.

– «Развитие территорий» дает людям возможность предложить идею, как преобразить свой родной город или село, и воплотить ее. Только советуясь с людьми, мы создадим максимально комфортные условия для жизни, – заявил Валерий Лимаренко.

Среди инициатив – строительство Дома культуры в Новой деревне, спортивные объекты в Долинске, Поронайске, Вахрушеве, Охе, Чапланово, Макарове и Южно-Курильском районе. Жители Синегорска предлагают проголосовать за реконструкцию улично-дорожной сети поселка. Еще несколько проектов касаются строительства и модернизации систем водоснабжения. С полным перечнем инициатив можно ознакомиться на сайте министерства финансов Сахалинской области: https://pib.sakhminfin.ru/events/seminars/meetingTD19_3.

Поддержать общественно значимые проекты можно будет на портале инициативного бюджетирования – https://pib.sakhminfin.ru/vote, в разделе «Открытое голосование». Для этого необходимо авторизоваться с помощью логина и пароля от Госуслуг. У каждого будет по два голоса, которые можно отдать за предложения от двух разных городских округов.

Чтобы охватить максимальное число жителей области, желающих поддержать понравившуюся инициативу, районные администрации организуют стационарные пункты для голосования. Также в муниципальных образованиях будут запущены мобильные информационные центры, в которых можно будет отдать свой голос. Торжественная церемония награждения победителей состоится в День России, 12 июня.

В прошлом году из 35 заявленных проектов победителями стали 11. Большинство жителей проголосовали за строительство спортивно-оздоровительного лагеря в Долинске, стадиона в Поронайске и системы водоснабжения в селе Парусном. Победившие тогда проекты будут реализованы в 2019 и 2020 годах.