Попасть на прием к специалистам Пенсионного фонда теперь можно через предварительную онлайн запись

С начала нынешнего года более 2,5 тысяч сахалинцев и курильчан в удобное для себя время пришли на прием к специалистам Пенсионного фонда РФ, воспользовавшись услугой предварительной записи.

Записаться на прием в территориальный орган ПФР, выбрав дату и время посещения, сахалинцы и курильчане могут удобным для себя способом — дистанционно в онлайн-режиме. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

Такая услуга доступна на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. Для осуществления записи необходимо в разделе «Личный кабинет гражданина» кликнуть ссылку «Запись на прием», заполнить необходимые поля в формуляре, и выбрать удобный для себя день и час для посещения Фонда.

Если по каким-либо причинам гражданин не сможет подойти на прием, необходимо отменить либо перенести визит на другое удобное время. Для этого вновь выбрать услугу «Запись на прием» и кликнуть на опцию «Отменить/перенести предварительную запись».

С начала нынешнего года 2 тысячи 578 сахалинцев и курильчан воспользовались услугой предварительной записи через электронный сервис ПФР.

На сайте Пенсионного фонда РФ также есть возможность заранее заказать необходимые документы, воспользовавшись услугой «Заказ справок и документов». Благодаря предварительному заказу посещение гражданином Фонда сокращается до одного раза, когда необходимо забрать готовый документ.

Услуги ПФР в электронном виде доступны не только на сайте Пенсионного фонда РФ, но и в мобильном приложении для смартфонов.