Бизнес-миссия из Кореи пройдет на Сахалине
Министерство экономического развития Сахалинской области приглашает предприятия принять участие во встрече с представителями корейских деловых кругов в рамках бизнес-миссии. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минсельхозе, мероприятие состоится с 18 по 20 июня.
Организаторами данной бизнес-миссии являются:
– с российской стороны – министерство экономического развития Сахалинской области,
– с корейской стороны – Корпорация Малого и Среднего Бизнеса (далее – Корпорация).
Сотрудничество с Корпорацией осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством Сахалинской области и Корпорацией, заключенного на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября 2016 года.
19.06.2019 состоится деловая часть программы данной бизнес-миссии: выступления с презентациями от сахалинской и корейской сторон до обеда, во второй половине дня пройдут встречи в формате Б2Б.
Указанные мероприятия будут проведены по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр.,32, Дом Правительства Сахалинской области, 2 этаж, зал совещаний «Кунашир» №226.
В настоящее время идёт формирование состава бизнес-миссии из Республики Корея. На данный момент корейской стороной предоставлена информация о четырёх участниках (см. таблицу). По мере включения новых представителей информация будет обновлена.
В случае заинтересованности и готовности участия во встрече с представителями корейского бизнес-сообщества для развития сотрудничества, следует направить по указанному ниже адресу электронной почты информацию о Вашем предприятии: ФИО участника, должность, номера телефонов, адрес электронной почты, цель участия, название компании из Республики Корея (указанной в таблице ниже), с которой готовы провести переговоры.
Координацию деятельности по данному вопросу осуществляет Ким Яна Сенайевна, ведущий советник отдела внешнеэкономических связей и международного сотрудничества департамента внешнеэкономических, межрегиональных связей и международного сотрудничества министерства экономического развития Сахалинской области (8 (4242) 670-835, y.s.kim@sakhalin.gov.ru).
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