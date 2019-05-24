Восточную горнорудную компанию возглавил Максим Куземченко

Максим Куземченко назначен Генеральным директором ООО «ВГК». Соответствующие решения о назначении и прекращении исполнения полномочий Станиславом Площенко приняты общим собранием участников компании. Как сообщили ТИА "Острова" в «ВГК», новый руководитель уже приступил к своим обязанностям.

Максим Куземченко перешел на работу в «ВГК» с должности управляющего директора НПК «Объединенная вагонная компания», где он курировал развитие бизнеса, международную экспансию и систему снабжения. До образования НПК «ОВК» в 2012 году под его руководством находился Торговый дом ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод».

Ранее до начала работы над созданием и развитием вагоностроительного проекта группы «ИСТ» Максим Куземченко являлся Генеральным директором «Украинской горнодобывающей компании», а также занимал различные управляющие должности в компаниях горнодобывающего, металлургического и машиностроительного секторов, таких как «Полиметалл», «Балтийский завод», «Харьковский тракторный завод», «Кузбассуголь», «Северсталь».

Станислав Площенко покинул должность Генерального директора в связи с переходом на новое функциональное направление. Помимо этого, он остается членом Совета директоров ООО «ВГК».